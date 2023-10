La Volley Modica si prepara alla sfida contro Lagonegro

L’Avimecc Volley Modica si prepara per il suo quinto anno consecutivo nel campionato di serie A3 maschile di pallavolo. L’esordio avverrà domenica pomeriggio alle 18 al “PalaRizza” di Modica Alta, dove ospiteranno la Rinascita Lagonegro, una squadra lucana appena retrocessa dalla serie A2.

La sfida con la Rinascita Lagonegro sarà una prova impegnativa per l’Avimecc Volley Modica, poiché la squadra ospite è determinata a ritornare nella serie cadetta. Questo sarà anche il debutto ufficiale del coach Enzo Distefano come primo allenatore, dopo aver maturato esperienza come assistente.

Il coach è fiducioso e afferma che i suoi giocatori sono pronti per questa nuova stagione, ma riconosce che il debutto non sarà semplice. La sua squadra affronterà formazioni che si sono preparate adeguatamente, e l’obiettivo è fare ancora meglio delle stagioni precedenti.

Il capitano Stefano Chillemi invita i tifosi a sostenere la squadra durante la partita e sottolinea l’importanza di iniziare la stagione con il piede giusto. Sanno che dovranno dare il massimo per ottenere un risultato positivo, ma sono determinati a iniziare bene questa nuova avventura.