La Volley Modica si prepara alla sfida contro la Omifer Palmi

La Volley Modica ha dimostrato una buona prestazione al “Forum” di Macerata, nonostante la sconfitta contro la capolista del girone Blu del campionato di serie A3. Nonostante il risultato, la squadra ha archiviato la partita senza troppi rimpianti e si sta concentrando sulla prossima sfida in programma il giorno di Santo Stefano al “PalaRizza” contro la Omifer Palmi.Questa sfida è di notevole importanza per il sestetto guidato da Stefano Chillemi, in quanto una vittoria potrebbe significare l’accesso alla fase di Coppa Italia di categoria.Il tecnico Enzo Distefano commenta lo stop di Macerata e come la squadra si sta preparando per l’importante incontro casalingo del 26 dicembre.“Ho chiesto ai ragazzi di affrontare la partita con il giusto approccio, e a differenza della partita con Fano, a Macerata abbiamo avuto una buona prestazione – afferma il tecnico dei ‘Galletti’ – Siamo entrati in campo determinati e concentrati sui fondamentali e sulla fase di gioco. Nei primi due set, Spagnol, Capelli e Chillemi hanno messo in difficoltà Macerata con i loro attacchi. Nonostante questo, Macerata, squadra costruita per vincere e di grande qualità, è riuscita a prevalere mantenendoci a distanza di due-tre punti in ogni set grazie alle loro grandi abilità nell’attacco. Anche se tornare a casa senza punti porta sempre un po’ di delusione, archiviamo questa sconfitta considerando la buona prestazione anziché il risultato. Da oggi pomeriggio ci concentreremo sulla preparazione della delicata partita con Palmi, che chiuderà il nostro girone di andata.””Giocare davanti ai nostri tifosi è sempre stato un vantaggio per noi. Al “PalaRizza” abbiamo subito una sola sconfitta all’esordio con Lagonegro. Speriamo di concludere in modo completamente diverso questa fase del campionato. La partita con Palmi è delicata poiché una vittoria potrebbe portarci in zona Coppa Italia. Sono fiducioso nel lavoro che abbiamo svolto finora e continueremo a lavorare con impegno. Invito i nostri tifosi a sostenerci numerosi anche il 26 dicembre, perché abbiamo bisogno del loro supporto e del loro calore”.