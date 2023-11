La Volley Modica si prepara alla partita contro il Lecce

La squadra di pallavolo dell’Avimecc Volley Modica si prepara per il prossimo match di serie A3, in cui affronteranno la DelCar Lecce. Dopo una sconfitta contro la Quantware Napoli, la squadra modicana è desiderosa di dimostrare il suo valore e tornare alla vittoria. Il presidente della società, Ezio Aprile, esprime fiducia nella squadra e sottolinea l’equilibrio e il livello tecnico elevato del campionato.Il giocatore Paolo Cascio sottolinea l’importanza di affrontare il match con aggressività sin dall’inizio e di limitare gli errori. La squadra è giovane e sta lavorando duramente per migliorare e trovare la sua identità di gioco. C’è la determinazione a dimostrare il proprio valore in campo e a trovare le giuste “meccaniche” di gioco per ottenere successi.Il match rappresenta un’importante sfida per l’Avimecc Volley Modica, e la squadra è pronta a dare il massimo per ottenere un risultato positivo e soddisfare il suo pubblico di casa.