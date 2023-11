La Volley Modica si concentra sulla trasferta di domenica a Fano

La Volley Modica stia vivendo un momento positivo dopo la serie di vittorie consecutive. La recente rimonta nella partita contro la Leo Shoes Casarano ha confermato la forza del gruppo e la determinazione della squadra nel non arrendersi mai, dimostrando un grande carattere e coinvolgendo anche il pubblico presente al “PalaRizza”.

Il palleggiatore Pedro Putini ha sottolineato l’importanza della vittoria, evidenziando la capacità della squadra di rimettersi in gioco nonostante un avvio non ottimale. La vittoria al tiebreak ha rafforzato il morale della squadra e ha dimostrato la resilienza e la determinazione del gruppo.

Anche Giovanni Ragusa, rappresentante della dirigenza, ha elogiato la vittoria contro Casarano, sottolineando la reazione della squadra a partire dal terzo set, quando hanno cambiato l’inerzia della partita. Ha enfatizzato l’importanza di mantenere la stessa concentrazione sin dall’inizio nelle prossime partite, prendendo esempio da quanto fatto contro Casarano.

La prossima sfida contro la vice capolista Smartsystem Fano sarà un test impegnativo, ma la squadra è determinata a giocare come hanno dimostrato dal terzo set in avanti nella partita precedente. Ragusa ha chiarito che quando la squadra è concentrata e gioca come “Volley Modica”, è in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversario.