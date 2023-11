La Volley Modica sconfitta in tre set a Napoli, al “PalaSiani” i biancoazzurri steccano nelle fasi cruciali del match

Avimecc Volley Modica sconfitta in tre set a Napoli, al “PalaSiani”. Nella partita, i ragazzi di Enzo Distefano hanno affrontato una squadra di Napoli che si è dimostrata in forma e capace di sfruttare i momenti chiave dei tre parziali per mantenere il vantaggio.

Nel primo set, Modica ha inizialmente avuto un approccio non perfetto alla partita ma è riuscita a rimontare e pareggiare il punteggio. Tuttavia, Napoli è riuscita a prendere il controllo e ha vinto il primo set con il punteggio di 25/19.

Nel secondo set, Napoli è rimasta in vantaggio per gran parte del tempo, ma Modica ha cercato di recuperare e ha preso momentaneamente il comando. Tuttavia, Napoli ha vinto il secondo set con il punteggio di 25/21, portandosi così sul 2-0.

Nel terzo set, Modica ha cercato di rimanere in partita, ma Napoli è riuscita a mantenere il vantaggio e ha vinto il set e la partita con un punteggio di 25/22, portandosi così alla vittoria finale per 3-0.

Coach Enzo Distefano ha commentato che la squadra è stata poco incisiva in attacco e che Napoli ha sfruttato le debolezze difensive della squadra di Modica. Ha anche menzionato la mancanza di determinazione e ha espresso fiducia nella squadra per il prossimo match contro Lecce.

In conclusione, Modica non sembra essere troppo preoccupata per la sconfitta e guarda avanti alla prossima partita contro Lecce.