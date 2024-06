La Volley Modica riconferma il libero Vincenzo Nastasi

L’Avimecc Volley Modica ha riconfermato Vincenzo Nastasi, classe 1995, come elemento fondamentale per la prossima stagione. Nastasi, che combina eccellenti qualità tecniche con notevoli doti umane, è un punto di riferimento importante nello spogliatoio, specialmente per i giocatori più giovani.

I dirigenti della squadra biancoazzurra hanno espresso soddisfazione per la sua permanenza, sottolineando il rapporto consolidato con Nastasi nel corso degli anni. “Vincenzo Nastasi è ormai un nostro punto fermo sul quale punteremo anche per la prossima stagione”, hanno dichiarato. Hanno inoltre evidenziato che la prossima stagione sarà difficile, con molte squadre neopromosse che si stanno attrezzando bene per la Serie A3, e l’esperienza di Nastasi sarà fondamentale.

Con questa riconferma, l’Avimecc Volley Modica inizia a delineare quello che sarà lo “zoccolo duro” della squadra per la prossima stagione.

Nastasi, al sesto anno con la squadra, ha espresso la sua felicità nel rimanere a Modica, riconoscendo sia l’onore che l’onere di mantenere alti livelli di prestazione nel tempo. Ha dichiarato: “Per me è un onore, ma anche un onere perché non è semplice rimanere a buoni livelli durante gli anni cercando di mantenere la migliore qualità possibile in campo, a maggior ragione se resti per così tanto tempo nella stessa squadra.”

Nastasi ha anche evidenziato la sua motivazione a raggiungere nuovi obiettivi personali e di squadra, sottolineando l’importanza di migliorare ogni anno sia come atleta che come persona. Ha inoltre riconosciuto le sfide della prossima stagione, con un girone pieno di squadre neopromosse ben attrezzate. Nonostante ciò, spera che l’Avimecc Volley Modica possa competere per i primi posti, migliorare la posizione in classifica dello scorso anno e affrontare i playoff con maggiore fortuna.

