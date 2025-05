Beethoven, i Sigur Ros e i System of a Down: il genio di Sollima al Teatro Garibaldi

Un viaggio sonoro tra Beethoven e i System of a Down. Un ponte musicale che unisce i secoli, le culture, i generi. Domenica 11 maggio, alle ore 18.00, il Teatro Garibaldi di Modica si prepara ad accogliere nuovamente Giovanni Sollima, violoncellista di fama mondiale, per un concerto-evento che si preannuncia indimenticabile. Con lui, sul palco, due giovani talenti della scena musicale internazionale: Carlotta Maestrini al pianoforte e Clarissa Bevilacqua al violino.

Un concerto che è un manifesto artistico, dove il rigore della musica classica incontra l’audacia delle sonorità contemporanee. Sollima, genio irregolare e visionario, alternerà il Trio Op.1 n.1 di Beethoven a composizioni e arrangiamenti sorprendenti: dai Sigur Ros con “Ara Batur” fino al potente rock alternativo dei System of a Down con “Chop Suey”, passando per la sua opera “Short Trio Stories”.

«Avere nuovamente Giovanni Sollima sul palco del Teatro Garibaldi è per noi un grande onore», dichiarano Maria Monisteri, presidente della Fondazione Garibaldi, e il sovrintendente Tonino Cannata. «Il suo modo di concepire la musica, libero e coinvolgente, rappresenta perfettamente lo spirito della nostra programmazione».

Il concerto è parte della stagione 2024-2025 della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, sostenuta da Regione Sicilia, Comune di Modica, ARS e Libero Consorzio Comunale di Ragusa, con il contributo di numerosi sponsor privati. I biglietti sono disponibili online su ciaotickets.com e presso il botteghino del teatro.

