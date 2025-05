Un solo tavolo, cento posti e il cuore barocco di Modica per la cena esclusiva

Cento ospiti. Una cena esclusiva. Una location mozzafiato. Così ieri sera Modica si è trasformata in uno dei salotti più suggestivi di tutta la Sicilia con la prima edizione di “100 a Tavola”, l’evento ideato dallo chef Lorenzo Ruta insieme al team di Progetto Duca.

Nel cuore del centro storico, proprio sotto l’imponente chiesa di San Giorgio, è stato allestito un lunghissimo tavolo bianco che ha accolto cento commensali selezionati, avvolti in un’atmosfera sospesa tra architettura barocca e panorama mozzafiato. Un vero e proprio spettacolo a cielo aperto che ha unito cucina d’autore, tradizione e identità in una narrazione corale da vivere con tutti i sensi.

Il progetto, che ha preso forma nell’ambito dei festeggiamenti per il patrono San Giorgio, è stato reso possibile grazie al Comune di Modica, con il sostegno del sindaco Maria Monisteri, e al supporto del main sponsor Coop-Gruppo Radenza, oltre a importanti aziende del territorio che hanno creduto fin dall’inizio in questo format innovativo.

Protagonista assoluto della serata è stato il menu firmato dallo chef Lorenzo Ruta, pensato come un omaggio raffinato alla storia, ai sapori e al culto di San Giorgio. Piatti inediti, eleganti e radicati nella tradizione, accompagnati da vini selezionati da Gurrieri e cocktail firmati da Area3 Bar Academy.

“Sembrava inizialmente difficile realizzare una simile cena in uno dei posti più belli e riconosciuti di Modica – ha raccontato emozionato lo chef Ruta – ma ci siamo riusciti. Abbiamo creduto, noi per primi, in un progetto nato per dare il giusto riconoscimento a una città che ci ha fatto crescere. E vedere il sorriso dei cento protagonisti è stata la ricompensa più bella”.