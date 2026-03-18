Giornalisti ai fornelli: a Travelexpo torna l’iconico concorso “Penne all’Agrodolce”

PALERMO – Dopo alcuni anni di attesa, il 2026 segna il grande ritorno di uno degli appuntamenti più amati e originali del panorama mediatico siciliano: Penne all’Agrodolce. L’iconico concorso gastronomico dedicato ai giornalisti torna a essere protagonista all’interno di Travelexpo, la Borsa Globale dei Turismi che quest’anno taglia il prestigioso traguardo delle 28 edizioni.

L’appuntamento è fissato per venerdì 10 aprile alle ore 20:00 presso il CDSHotels Città del Mare di Terrasini, in occasione della serata inaugurale della manifestazione.

Giusina in Cucina madrina d’eccezione

La novità più attesa di questa edizione è la presenza di una madrina d’eccezione: Giusi Battaglia. La nota conduttrice televisiva, volto di “Giusina in Cucina”, presiederà la giuria tecnica composta da chef professionisti. Ma non sarà l’unico riconoscimento della serata: proprio a Giusina verrà consegnata la targa di Magnifico del Turismo 2025, premio che non aveva potuto ritirare durante la Giornata Mondiale del Turismo dello scorso settembre.

La sfida: dai taccuini ai mestoli

Il format resta fedele alla tradizione che lo ha reso celebre sin dalla sua prima edizione nel 2000. I giornalisti-cuochi per un giorno dovranno abbandonare smartphone, taccuini e microfoni per cimentarsi nella preparazione di antipasti, primi, secondi o dolci.

Ad accompagnarli in questa “missione” culinaria dietro le quinte ci saranno lo chef Giovanni Piscopo e il maître Gianfranco Balsamo, che guideranno i concorrenti passo dopo passo. A valutare le creazioni saranno due giurie:

La Giuria Tecnica: guidata da Giusi Battaglia e professionisti del settore.

guidata da Giusi Battaglia e professionisti del settore. La Giuria Popolare: composta dagli espositori e dagli ospiti di Travelexpo.

I criteri di valutazione non si fermeranno al solo gusto, ma premieranno anche l’originalità e la presentazione del piatto.

Un omaggio alla comunicazione e al territorio

“La prima edizione si è svolta nel 2000” – ricorda l’organizzatore Toti Piscopo – “e nei diciassette anni successivi credo che questo concorso abbia contribuito a ricordare la Sicilia gastronomica e il mondo della comunicazione che si è adoperato per valorizzarlo nelle sue diverse declinazioni”.

L’evento, realizzato con il patrocinio dell’Associazione Siciliana della Stampa e della Federazione Editori Digitali, si conferma un momento di aggregazione unico per la categoria, capace di unire la valorizzazione delle eccellenze siciliane alla convivialità professionale.

Come partecipare

L’iscrizione è gratuita e aperta a tutti gli operatori dell’informazione: giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti e studenti delle facoltà di comunicazione.

I colleghi che desiderano sfidarsi tra i fornelli hanno tempo fino al 28 marzo 2026 per iscriversi compilando il modulo online sul sito ufficiale: www.travelexpo.it/penne-agrodolce.

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