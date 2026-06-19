Sapori Ibleidi: al via da Chiaramonte Gulfi il viaggio nei gusti autentici dei Monti Iblei

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Un percorso che unisce gusto, natura, tradizioni e promozione del territorio. Parte domani da Chiaramonte Gulfi “Sapori Ibleidi”, il progetto che accompagnerà residenti e visitatori alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche dei Monti Iblei attraverso una serie di appuntamenti in programma fino all’autunno.

L’iniziativa, promossa dall’Unione dei Comuni Ibleide nell’ambito del bando regionale “Sicilia che piace” finanziato dall’Assessorato regionale alle Attività Produttive, punta a valorizzare le produzioni tipiche e il patrimonio culturale di un territorio che ha fatto della sua autenticità il principale elemento distintivo.

L’Unione Ibleide riunisce i Comuni di Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo e Buccheri, quattro realtà che hanno scelto di fare rete per raccontare un volto diverso della Sicilia. Un entroterra ricco di fascino, lontano dai tradizionali circuiti balneari, che si presenta ai visitatori con il claim “Ibleide – un mare di verde”, evocando un paesaggio fatto di boschi, sentieri, vallate e piccoli borghi dove il tempo sembra scorrere più lentamente.

Qui la natura è protagonista. Dal Bosco di Calaforno al Bosco di Arcibessi, fino alle pendici di Monte Lauro, la vetta più alta dei Monti Iblei, il territorio offre itinerari ideali per gli amanti del trekking, della mountain bike e del turismo esperienziale. Un patrimonio ambientale che si intreccia con una tradizione agroalimentare di eccellenza, diventata negli anni uno dei principali motori di sviluppo locale.

Proprio da questa identità nasce “Sapori Ibleidi”, un progetto pensato per trasformare il gusto in strumento di promozione territoriale. Il primo appuntamento si svolgerà all’interno del Carrugghiu Fest di Chiaramonte Gulfi, manifestazione che animerà il centro storico tra vicoli, piazze e scorci caratteristici.

L’area food sarà dedicata alle eccellenze dell’Ibleide. Protagonisti saranno il tradizionale panino con la salsiccia, il vino e l’olio extravergine d’oliva chiaramontano, insieme ai prodotti tipici provenienti dagli altri Comuni del comprensorio. Un percorso tra sapori autentici che consentirà ai visitatori di conoscere da vicino produttori, aziende agricole e artigiani del gusto che ogni giorno custodiscono e tramandano antiche tradizioni.

Dai salumi ai formaggi, dal miele all’olio Dop Monti Iblei, passando per le produzioni artigianali e le specialità legate alla stagionalità, ogni degustazione racconterà una storia fatta di territorio, cultura agricola e identità locale.

“Non si può raccontare l’Ibleide senza assaggiarla”, sottolinea il presidente dell’Unione dei Comuni Ibleide, Mario Cutello. “Con questo progetto vogliamo invitare tutti a scoprire le nostre eccellenze, a vivere la natura e a conoscere un territorio autentico. Sapori Ibleidi rappresenta un percorso destinato a proseguire nei prossimi mesi con ulteriori appuntamenti nei Comuni coinvolti, mettendo al centro il gusto come strumento di valorizzazione e promozione dell’intero comprensorio”.

L’iniziativa si propone infatti di creare un legame sempre più forte tra turismo, ambiente ed enogastronomia, offrendo un’esperienza capace di coinvolgere tutti i sensi. Un viaggio che, fino a ottobre, porterà alla scoperta di un angolo di Sicilia ancora autentico, dove il verde dei boschi incontra i sapori della tradizione e dove ogni prodotto racconta il profondo rapporto tra uomo e natura.

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