La Volley Modica punta in alto: Alessandra Oggioni è la nuova scoutman della prima squadra

L’Avimecc Modica aggiunge un nuovo tassello di qualità al proprio staff tecnico per la stagione 2025/2026 di Serie A3: Alessandra Oggioni, giovane professionista originaria di Vimercate, sarà la nuova scoutman della prima squadra. Un innesto che testimonia l’ambizione e la visione di lungo periodo della società biancoazzurra.

Classe 1997, ex pallavolista con una precoce passione per la strategia e l’analisi tecnica, Oggioni arriva in Sicilia dopo esperienze solide e vincenti in Lombardia, dove ha ricoperto i ruoli di vice allenatrice e scout in Serie C, Serie B2 femminile e Serie B maschile, conquistando anche una Coppa Italia Lombardia e una promozione in B. Oggi è pronta per il grande salto: vivere per la prima volta lontano da casa e confrontarsi con una nuova realtà, nel cuore della pallavolo del Sud.

Oggioni: “Pronta a mettermi in gioco, fuori dalla mia comfort zone”

«L’offerta dell’Avimecc è arrivata inaspettata, ma con un tempismo perfetto – racconta Oggioni – Sentivo il bisogno di alzare l’asticella e uscire dalla mia zona di comfort. Modica rappresenta un’opportunità preziosa per crescere, professionalmente e umanamente. Sto studiando già le partite della scorsa stagione: voglio farmi trovare pronta». Parole cariche di energia e determinazione, che ben si sposano con lo spirito della Città della Contea.

Coach Distefano: “Una scommessa coraggiosa che condividiamo con entusiasmo”

Grande soddisfazione anche nelle parole del tecnico Enzo Distefano, che ha fortemente voluto Oggioni nello staff:

«Siamo felici di accogliere una giovane donna che ha scelto di mettersi in gioco, lontano da casa, in un contesto nuovo e competitivo come la Serie A3. Il suo arrivo è un segnale forte: Alessandra è una professionista seria, con voglia di lavorare e crescere. Il calore del Sud, la nostra accoglienza e il nostro spirito familiare faranno il resto».

Una scelta che guarda al futuro

La scelta di Oggioni è un investimento su una figura chiave nell’organigramma tecnico, in grado di tradurre i dati in strategia, offrendo letture e strumenti sempre più cruciali per affrontare un campionato altamente competitivo.

