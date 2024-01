La Volley Modica prepara la prima sfida del nuovo anno, domenica al “PalaRizza” arriva Sorrento

L’Avimecc Volley Modica si appresta ad affrontare la prima partita del 2024, con l’obiettivo di ritornare alla vittoria dopo una serie di sconfitte. Domenica alle 16, al “PalaRizza”, i giocatori guidati dal coach Enzo Distefano affronteranno la Shedirpharma Sorrento per la seconda giornata di ritorno del campionato di serie A3 di pallavolo.

Dopo una serie di tre sconfitte consecutive e una prestazione deludente nell’ultima partita contro Lagonegro, il team è determinato a dimostrare il suo vero valore e iniziare positivamente il nuovo anno di fronte ai propri sostenitori, che non hanno mai smesso di supportare la squadra.

Il coach Enzo Distefano ha espresso la delusione per la recente sconfitta, evidenziando vari aspetti negativi nella prestazione della squadra. Tuttavia, ora l’attenzione è rivolta al futuro e alla sfida imminente contro la Sorrento. Distefano sottolinea l’importanza di lasciarsi alle spalle il passato e concentrarsi sulla nuova partita, in cui la squadra cercherà di rialzarsi da questa fase difficile.

Il coach enfatizza la necessità di analizzare gli errori e di migliorare, soprattutto considerando che il girone di ritorno sarà più impegnativo, con squadre determinate a ottenere punti per i propri obiettivi in classifica. La squadra è pronta a lavorare sodo durante la settimana di allenamento, senza interruzioni festive, per affrontare al meglio la prossima sfida.

Distefano richiama l’importanza dello spirito di gruppo, dell’umiltà e del sacrificio, chiedendo ai suoi giocatori massimo impegno e sostegno reciproco durante questo momento critico. Tuttavia, manifesta fiducia nel gruppo e nella determinazione di superare questa fase difficile, lavorando duramente per preparare ogni singola partita al meglio.