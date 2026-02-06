La Volley Modica in trasferta a Lecce: sfida play-off contro l’Aurispa Tricase

Trasferta impegnativa per l’Avimec Modica, chiamata a reagire dopo la battuta d’arresto casalinga contro Castellana. Domenica alle 18 il sestetto modicano sarà di scena al Palazzetto dello Sport di Tricase, ospite dell’Aurispa DFV Lecce, attualmente quinta forza del campionato di Serie A3 di pallavolo maschile.

Nonostante le due sconfitte consecutive, il gruppo guidato da coach Enzo Distefano ha lavorato con intensità durante la settimana, mantenendo alto il morale e la concentrazione in vista di una gara che mette di fronte due squadre con l’obiettivo dichiarato dei play-off.

“Affronteremo questa trasferta con la consapevolezza di giocare su uno dei campi più difficili della categoria — spiega Distefano — contro una squadra ben costruita e rinforzata dall’arrivo di Santangelo, atleta di grande valore tecnico. Le due sconfitte sono arrivate contro formazioni di alto livello e, pur in presenza di qualche problema fisico, abbiamo ottenuto indicazioni utili per crescere”.

Il tecnico modicano sottolinea come la squadra abbia dimostrato solidità anche nelle difficoltà: chi è stato chiamato a sostituire gli infortunati ha risposto positivamente, confermando la profondità dell’organico. Portare punti dalla trasferta salentina rappresenterebbe un passo importante sia per la classifica sia per il morale.

Tra i protagonisti dell’ultimo turno al PalaRizza, l’opposto Leonardo Lugli, che contro Castellana ha superato il traguardo dei 2000 punti in Serie A. Un risultato significativo per l’attaccante dell’Avimec Modica, pronto a dare il proprio contributo anche nella sfida contro Lecce.

“Quella di domenica sarà una partita difficile — spiega Lugli — che abbiamo preparato con attenzione anche dal punto di vista mentale. Arriviamo da due sconfitte, ma contro squadre molto forti. Abbiamo lavorato sugli errori commessi e cercheremo di essere aggressivi, perché Lecce è una squadra intensa in tutti i fondamentali”.

L’opposto modicano guarda avanti con fiducia: “Sono felice di aver raggiunto i 2000 punti in Serie A e spero di continuare a dare il mio contributo alla squadra”.

