La Volley Modica in crescita: vittoria per 3-1 su Reggio Calabria. Sabato ultimo test a Catania

La Avimecc Modica continua a mostrare segnali incoraggianti in vista dell’inizio del campionato di Serie A3 Credem Banca. I biancoazzurri di coach Enzo Distefano hanno superato la Domotek Reggio Calabria per 3-1 (25-19, 19-25, 31-29, 26-24) nell’allenamento congiunto disputato ieri al PalaRizza, confermando una crescita costante sia sul piano tecnico che mentale.

Un test utile e combattuto, che ha permesso allo staff modicano e a quello reggino di far ruotare tutti gli effettivi e trarre preziose indicazioni in vista dell’imminente stagione.

“Cresciamo, ma c’è ancora da lavorare” – le parole di coach Distefano

Soddisfatto ma con i piedi per terra, coach Enzo Distefano ha analizzato la prestazione dei suoi al termine del match: “Abbiamo tratto spunti importanti, lavorando su quanto avevamo provato sabato scorso a Reggio Calabria. Conosciamo il valore della Domotek, ma dobbiamo concentrarci su noi stessi. Ho chiesto ai ragazzi attenzione sulla battuta e sulla fase break, e lì abbiamo risposto bene. Anche la ricezione e il sideout stanno crescendo: è il segnale che il lavoro delle ultime settimane sta dando risultati.”

Il tecnico sottolinea però che il percorso è ancora lungo: “C’è sempre qualcosa da limare e da migliorare, ma vedo impegno e voglia di crescere. Questo gruppo giovane sta lavorando con costanza e attenzione ai dettagli, e questo mi soddisfa. Il PalaRizza si conferma un campo difficile per tutti: presto si riempirà di tifosi e vogliamo trasformare il loro calore nella nostra arma in più.”

Lo sguardo è già proiettato all’ultimo test pre-campionato: “Sabato andremo a Catania per un allenamento congiunto con una squadra di Serie A2, un test di altissimo livello tecnico che ci servirà come prova generale prima dell’esordio a Campobasso.”

Buzzi: “Abbiamo trovato la mentalità giusta”

Anche Daniele Buzzi, centrale biancoazzurro, ha espresso soddisfazione per la crescita del gruppo: “Rispetto a sabato scorso abbiamo giocato con più cattiveria e concentrazione. Siamo andati meglio nei fondamentali, soprattutto in battuta, e abbiamo reagito bene nei momenti difficili. Ora siamo quasi alla fine della preparazione, più carichi e più esplosivi. A Catania potremo capire davvero a che livello siamo e come affrontare al meglio il campionato.”

Un gruppo compatto e sempre più affiatato

L’Avimecc Modica sembra quindi pronta al passo decisivo. I progressi in fase di battuta, ricezione e attacco lasciano ben sperare in vista dell’esordio ufficiale.

Il PalaRizza continua a rappresentare un punto di forza per i “Galletti”, che davanti al proprio pubblico cercheranno di trasformare il calore dei tifosi in energia vincente.

Tabellino

Avimecc Modica – Domotek Reggio Calabria 3–1

Parziali: 25-19, 19-25, 31-29, 26-24

Avimecc Modica: Barretta 6, Raso 6, Bertozzi 16, Lugli 5, Putini 1, Cipolloni 2, Tomasi, Buzzi 10, Italia 4, Garofolo 7, Mariano 12, Nastasi (L1), Pappalardo (L2), n.e. Chillemi.

All. Enzo Distefano, Ass. Manuel Benassi.

Domotek Reggio Calabria: Mancinelli 10, Spinello, Zappoli 4, Presta 10, Saitta 3, Ciaramita 2, Laganà 13, Lazzaretto 9, Stabrawa 8, Rigirozzo 1, Parrini 4, De Santis (L1), Lopetrone (L2).

All. Antonio Polimeni, Ass. Vandir Dal Pozzo.

