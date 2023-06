La Volley Modica conferma Riccardo Capelli

Riccardo Capelli, classe 2000, è stato riconfermato per la quinta volta dalla squadra Avimecc Volley Modica per il prossimo campionato di serie A3. Nella scorsa stagione, Capelli si è distinto come uno dei migliori atleti di Modica, guadagnandosi così la riconferma per la nuova stagione. Insieme a giocatori come Chillemi, Raso, Putini e Nastasi, fa parte del nucleo stabile della squadra guidata da Enzo Distefano.

Capelli si dice felice di essere stato riconfermato e ringrazia la società per la fiducia riposta in lui. Apprezza particolarmente il fatto di poter continuare a rappresentare una città fantastica come Modica. Inoltre, ha preso la decisione di restare a Modica quando ha saputo che Enzo Distefano sarebbe stato l’allenatore, poiché nutre una grande stima nei suoi confronti. Capelli si augura che Distefano sia un ottimo leader per la squadra e per l’intero ambiente modicano.

Il giocatore è felice che molti dei suoi compagni abbiano rinnovato il loro impegno nel progetto della Volley Modica, nonostante le difficoltà affrontate nella scorsa stagione. Crede che l’esperienza dello scorso campionato abbia permesso alla squadra di crescere e di lavorare meglio in vista del futuro. Capelli sottolinea che a Modica si lavora bene e che ha trovato una famiglia fin dalla sua prima esperienza nella squadra. È determinato a coinvolgere sempre più tifosi e a portare successo alla squadra, lavorando duramente insieme a compagni di squadra, staff tecnico e dirigenziale.