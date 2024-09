La Volley Modica completa la seconda settimana di lavoro. Il 13 settembre la presentazione alla città

L’Avimecc Volley Modica sta intensificando la preparazione per il campionato di Serie A3, avendo completato la seconda settimana di allenamenti intensi. La squadra ha alternato sessioni atletiche presso il “PalaRizza” con lavori sulla sabbia, senza trascurare l’aspetto tecnico-tattico sul campo.

Coach Enzo Distefano si è detto soddisfatto della squadra, che sta iniziando a conoscersi e ad amalgamarsi. Nonostante la recente defezione dell’opposto italo-argentino Javier Martinez, Distefano guarda avanti con fiducia, concentrandosi sul gruppo a disposizione e confidando nella dirigenza, impegnata a trovare un sostituto per la posizione vacante.

Distefano ha dichiarato di essere ottimista riguardo alla preparazione della squadra, evidenziando come il gruppo stia rispondendo positivamente agli allenamenti, sia fisicamente che tecnicamente. Il lavoro svolto finora ha permesso di iniziare a provare i primi schemi e situazioni di gioco, in vista delle imminenti amichevoli. Sebbene la mancata risposta alla convocazione da parte di Martinez rappresenti un danno significativo per la squadra e la società, il coach rimane sereno e fiducioso nelle capacità del roster attuale e nelle alternative che stanno valutando per completare la squadra.

Il prossimo venerdì 13 settembre, alle ore 20, la squadra sarà presentata ufficialmente alla città presso l’auditorium “Pietro Floridia” di Piazza Matteotti. Distefano ha invitato tutti i tifosi e simpatizzanti a partecipare, sottolineando l’entusiasmo e la coesione del gruppo.

Il 20 settembre, l’Avimecc Volley Modica affronterà il primo test match a Catania contro la Cosedil, una squadra di Serie A2 che punta a un campionato di vertice. Nonostante la preparazione ancora in corso, la squadra cercherà di mettere in pratica le idee sviluppate durante gli allenamenti e di affinare le soluzioni di gioco nei test match successivi.

