La Volley Modica al “PalaRizza” con Lecce, D’Amico: “E’ la sesta finale del nostro girone di ritorno”

Sarà l’Aurispa Libellula Lecce il prossimo avversario dell’Avimecc Volley Modica di coach Giancarlo D’Amico, che reduce da tre vittorie consecutive domani contro il sestetto pugliese vuole continuare la striscia positiva per scalare la classifica.

I biancoazzurri modicani, stanno attraversando un buon periodo di forma e i risultati delle ultime settimane hanno portato entusiasmo in tutto l’ambiente che da sempre ha creduto in questo gruppo.

Con Lecce non sarà una gara semplice, ma Putini e compagni sanno di poter sfruttare il fattore campo e che il pubblico della città della Contea al “PalaRizza” sarà un fattore in più a loro favore.

L’obiettivo,naturalmente è quello di mettere punti in cascina per dare seguito al buon momento attraversato.

“Le avvisaglie di questo buon momento che stiamo attraversando – spiega coach Giancarlo D’Amico – erano nell’aria già a inizio girone di ritorno e si è visto soprattutto nella gara con Ortona che al di là della sconfitta ci aveva visti in campo battaglieri e quadrati. Abbiamo cambiato l’approccio ai momenti di ogni gara, non esultiamo troppo quando le cose vanno bene e riusciamo a non deprimerci troppo quando l’avversario di turno è avanti nel punteggio. È cambiato lo stile, abbiamo imparato a stringere i denti e non perdere la lucidità in alcuni momenti topici. Quella di domani con Lecce – continua – sarà la sesta finale di questo girone di ritorno.

Dobbiamo riscattarci della prova opaca fornita nella gara di andata, dove non abbiamo raccolto punti per la classifica grazie a una prestazione non degna dei nostri sacrifici quotidiani in palestra. Durante la settimana i ragazzi hanno individuato le giuste motivazioni per ribaltare il livello di prestazione e sperare in un risultato positivo che muova ulteriolmente la nostra classifica. Sarà una partita dura contro un avversario ostico, forte in attacco ed equilibrato negli altri fondamentali. Sarà una sfida ricca di temi tecnico – tattici, che ci dirà a che punto è il nostro livello di crescita. Il merito di questi risultati positivi – conclude il tecnico dell’Avimecc Volley Modica – è totalmente dei mie ragazzi, capaci di sopportare tutti i momenti del lavoro che svolgiamo settimanalmente.

Vedo in loro motivazioni, abnegazione, spirito di sacrificio e soprattutto voglia di non gettare la spugna davanti ai problemi. Tutti queste connotazioni sono fondamentali e sono sicuro ci regaleranno ancora importanti soddisfazioni, spero già da domani. Sono anche sicurissimo che il nostro pubblico e la Modica pallavolistica risponderà presente anche domani e sarà ancora una volta il nostro vero settimo uno in campo”.