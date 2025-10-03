Home / Sport

La Volley Modica al lavoro per il campionato di Serie A3

03 Ott 2025 11:45

L’Avimecc Modica prosegue con entusiasmo la preparazione in vista dell’inizio del campionato di Serie A3, fissato per il 25 ottobre. La squadra alterna sedute di allenamento tra sala pesi, tecnica e tattica per arrivare nelle migliori condizioni possibili.

Allenamenti congiunti e test di spessore

Domani pomeriggio, alle 15:30, i “Galletti” di coach Enzo Distefano saranno impegnati al PalaCalafiore di Reggio Calabria nel secondo allenamento congiunto della pre-season, questa volta contro la Domotek Reggio Calabria, squadra candidata al salto di serie. Dopo il primo test con Bronte al “PalaRizza”, i biancoazzurri puntano a misurare la propria crescita contro una pari grado di alto livello.

Entusiasmo e motivazioni nel gruppo

Il vice allenatore Manuel Benassi commenta: “Abbiamo concluso la quarta settimana di preparazione e vedo entusiasmo e motivazioni importanti. Il nostro è un gruppo giovane ma di qualità, con ottime doti tecniche. Il test con Reggio Calabria sarà diverso rispetto a quello con Bronte, ma siamo fiduciosi e determinati a lavorare per arrivare pronti all’inizio del campionato a Campobasso”.

Nuovi innesti e integrazione nel gruppo

Tra i nuovi arrivati, Lorenzo Bertozzi, rientrato dall’esperienza negli Stati Uniti, si è subito integrato nel gruppo: Mi sto trovando molto bene con i compagni e stiamo lavorando al meglio per affrontare la stagione. Il mio obiettivo è dare sempre il massimo e aiutare la squadra a centrare l’ingresso in Coppa Italia e ottenere il miglior risultato possibile in campionato”.

Un lieto evento in casa biancoazzurra

La famiglia Avimecc celebra anche un momento di gioia: Andrea Raso e la compagna Delia sono diventati genitori della piccola Eva. Alla neo-famiglia vanno i migliori auguri da tutta la società.

