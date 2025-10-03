La Volley Modica al lavoro per il campionato di Serie A3

L’Avimecc Modica prosegue con entusiasmo la preparazione in vista dell’inizio del campionato di Serie A3, fissato per il 25 ottobre. La squadra alterna sedute di allenamento tra sala pesi, tecnica e tattica per arrivare nelle migliori condizioni possibili.

Allenamenti congiunti e test di spessore

Domani pomeriggio, alle 15:30, i “Galletti” di coach Enzo Distefano saranno impegnati al PalaCalafiore di Reggio Calabria nel secondo allenamento congiunto della pre-season, questa volta contro la Domotek Reggio Calabria, squadra candidata al salto di serie. Dopo il primo test con Bronte al “PalaRizza”, i biancoazzurri puntano a misurare la propria crescita contro una pari grado di alto livello.

Entusiasmo e motivazioni nel gruppo

Il vice allenatore Manuel Benassi commenta: “Abbiamo concluso la quarta settimana di preparazione e vedo entusiasmo e motivazioni importanti. Il nostro è un gruppo giovane ma di qualità, con ottime doti tecniche. Il test con Reggio Calabria sarà diverso rispetto a quello con Bronte, ma siamo fiduciosi e determinati a lavorare per arrivare pronti all’inizio del campionato a Campobasso”.

Nuovi innesti e integrazione nel gruppo

Tra i nuovi arrivati, Lorenzo Bertozzi, rientrato dall’esperienza negli Stati Uniti, si è subito integrato nel gruppo: “Mi sto trovando molto bene con i compagni e stiamo lavorando al meglio per affrontare la stagione. Il mio obiettivo è dare sempre il massimo e aiutare la squadra a centrare l’ingresso in Coppa Italia e ottenere il miglior risultato possibile in campionato”.

Un lieto evento in casa biancoazzurra

La famiglia Avimecc celebra anche un momento di gioia: Andrea Raso e la compagna Delia sono diventati genitori della piccola Eva. Alla neo-famiglia vanno i migliori auguri da tutta la società.

