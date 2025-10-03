In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Day per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’accesso alle cure. L’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, coinvolge oltre 140 strutture con Bollino Rosa, tra cui l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa e il […]
La Volley Modica al lavoro per il campionato di Serie A3
03 Ott 2025 11:45
L’Avimecc Modica prosegue con entusiasmo la preparazione in vista dell’inizio del campionato di Serie A3, fissato per il 25 ottobre. La squadra alterna sedute di allenamento tra sala pesi, tecnica e tattica per arrivare nelle migliori condizioni possibili.
Allenamenti congiunti e test di spessore
Domani pomeriggio, alle 15:30, i “Galletti” di coach Enzo Distefano saranno impegnati al PalaCalafiore di Reggio Calabria nel secondo allenamento congiunto della pre-season, questa volta contro la Domotek Reggio Calabria, squadra candidata al salto di serie. Dopo il primo test con Bronte al “PalaRizza”, i biancoazzurri puntano a misurare la propria crescita contro una pari grado di alto livello.
Entusiasmo e motivazioni nel gruppo
Il vice allenatore Manuel Benassi commenta: “Abbiamo concluso la quarta settimana di preparazione e vedo entusiasmo e motivazioni importanti. Il nostro è un gruppo giovane ma di qualità, con ottime doti tecniche. Il test con Reggio Calabria sarà diverso rispetto a quello con Bronte, ma siamo fiduciosi e determinati a lavorare per arrivare pronti all’inizio del campionato a Campobasso”.
Nuovi innesti e integrazione nel gruppo
Tra i nuovi arrivati, Lorenzo Bertozzi, rientrato dall’esperienza negli Stati Uniti, si è subito integrato nel gruppo: “Mi sto trovando molto bene con i compagni e stiamo lavorando al meglio per affrontare la stagione. Il mio obiettivo è dare sempre il massimo e aiutare la squadra a centrare l’ingresso in Coppa Italia e ottenere il miglior risultato possibile in campionato”.
Un lieto evento in casa biancoazzurra
La famiglia Avimecc celebra anche un momento di gioia: Andrea Raso e la compagna Delia sono diventati genitori della piccola Eva. Alla neo-famiglia vanno i migliori auguri da tutta la società.
