La visita toccata e fuga a Taormina, possibile in treno le domeniche e nei giorni festivi fino a tutto settembre

La tratta inizia già da domani ed è la proposta per la festa del Primo Maggio che offre Trenitalia. Tornerà per il festivo di lunedì 2 giugno e per tutte le domeniche di questa estate 2025 comprese quelle di questo mese di maggio. Ciò significa che si potrà andare oltre la meta di Siracusa, la classica che finora era attiva, e raggiungere la bella Taormina dove dalla stazione ferroviaria è attivo un servizio di bus che porta verso il centro storico con partenza ogni venti minuti. A conti fatti la visita nella città dei sogni dovrebbe durare più di sei ore giusto il tempo di vedere il centro storico, godersi il panorama dal belvedere della piazza, pranzare, gustare un gelato e fare una rilassante passeggiata. E’ così che si attiva un servizio che porta a scoprire le bellezze di un territorio, quello della Sicilia orientale partendo da Modica per passare da Scicli e Pozzallo. Per farlo basta staccare un unico biglietto e fare un cambio alla stazione di Siracusa che si risolve in 10/15 minuti. Il treno non parte dalla città capoluogo, Ragusa, ma nulla toglie che si possono raggiungere le altre tre stazioni ferroviarie iblee, Modica capolinea, Scicli e Pozzallo, per salire in treno e fare una giorno di vacanza alternativa senza l’utilizzo di automobili e pullman.

Gli orari? Eccoli.

Orario partenza da Modica: 07.54, arrivo a Taormina alle 11.49

Orario partenza da Scicli: 08.06, arrivo alle 11,49

Orario partenza da Pozzallo: 08.24, arrivi sempre 11.49

Per il ritorno, la partenza più conveniente per trascorrere quasi sei ore a Taormina, è quella delle ore 17.58, con arrivo a Pozzallo alle 21.19, a Scicli alle 21.39, a Modica alle 21.54.

© Riproduzione riservata