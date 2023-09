La Virtus Ragusa sfida in amichevole il Milazzo

La Virtus Ragusa ha affrontato il suo primo test pre-campionato al PalaCus di Catania contro l’Asd Svincolati Milazzo. La partita si è giocata sabato pomeriggio con palla a due alle 17:30. Questo incontro rappresenta un’importante occasione per misurare la condizione della squadra di coach Recupido a dieci giorni dall’inizio della preparazione e per confrontarsi con una delle squadre concorrenti nel prossimo campionato di Serie B Interregionale.

La Virtus Ragusa è arrivata all’appuntamento senza troppe pretese dal punto di vista tecnico, considerando il carico di lavoro fisico e atletico che la squadra ha accumulato nelle prime due settimane di preparazione. Durante questo periodo, il gruppo ha svolto doppie sedute di allenamento, seguendo le indicazioni dello staff tecnico e dei preparatori.

Il preparatore atletico Lia Valerio ha sottolineato l’importanza di questa prima amichevole per rompere il ghiaccio e ottenere il ritmo di gioco. Ha anche evidenziato che la squadra è in fase di adattamento, considerando l’arrivo di nuovi giocatori come Brown, Cioppa, Piscetta e Vavoli.

Valerio ha dichiarato che l’obiettivo della squadra è alzare l’asticella in termini di mentalità e competere sul lungo periodo. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di essere al top nei mesi di aprile, maggio e giugno, quando conta di più. La formula del girone a dodici squadre richiede una pianificazione strategica per affrontare la stagione nel modo migliore possibile.

Dopo questa sfida con Milazzo, i giocatori avranno un giorno di riposo prima di tornare in palestra per preparare la Coppa Sicilia. La Virtus Ragusa è nel girone D e affronterà l’Olympia a Comiso il 9 settembre e il Basket School Gela al PalaPadua il 15 settembre. La squadra vincente del girone affronterà la prima classificata del girone C nelle Final Four previste per il 23 e 24 settembre a Catania.