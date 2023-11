La Virtus Ragusa sbanca in casa e convince

C’è spazio anche per i giovanissimi che mettono punti a referto. La Virtus sfiora i 100 punti, nella sesta giornata del campionato di serie B Interregionale, limita quello che coach Recupido definisce come uno dei migliori attacchi del campionato e per gli ultimi due tempi del match gioca sul velluto. Una vittoria importante quella ottenuta dalla Virtus in casa contro Barcellona Pozza di Gotto, che fa morale e che dimostra tutte le potenzialità del gruppo

La cronaca.

Primo canestro dopo 2 minuti, partita che stenta a avviarsi; la Virtus Ragusa sembra ingessata e preoccupata più a seguire lo schema che a trovare la via del canestro approfittando degli spazi liberi. E’Brown ad aprire le marcature e alla fine del primo quarto saranno 9 i punti realizzati dall’americano, sui 20 di squadra. Ragusa tenta qualche allungo ma trova pronta Barcellona Pozzo di Gotto che sbaglia di meno. Il primo quarto si chiude con Ragusa in vantaggio di 5 lunghezze. 20-15.

Secondo quarto ad elastico; è ancora Ragusa a raggiungere il massimo vantaggio, + 11, 28 a 17 che perde in un minuto e mezzo, con gli avversari che si riportano a -1 con un parziale di 10 a zero. Poi la svolta. Coach Recupido chiama time out e quella che rientra in campo è una nuova squadra, coraggiosa, aggressiva in difesa e più fluida in attacco. Contando sulla carica suonata da capitano Sorrentino e con il quasi infallibile Cioppa che metterà a referto 20 punti la squadra gira bene; Brown, è un punto fermo di riferimento si prende il tiro senza forzature e smista assist tornando in difesa. Con un 56 a 34 si va al riposo grande e il rientro in campo ancora con Cioppa, Gaetano, Sorrentino e Brown supportati da un Vavoli senza sbavature, la Virtus inizia una cavalcata alla quale Barcellona non riesce ad opporsi. Eloquente la chiusura del terzo quarto di gioco: 82 a 49.

Nell’ultima frazione, cinque minuti per incrementare e consolidare il vantaggio con Barcellona a cui va dato atto di non avere mai mollato. Poi spazio ai giovani, Mirabella e Tumino che mettono a referto due punti ciascuno e Cascone.

Soddisfatto al termine del match coach Gianni Recupido: “Abbiamo tenuto uno dei migliori attacchi a 35 punti per tre quarti della partita, abbiamo fatto un buon lavoro in difesa, e in attacco abbiamo fatto buone cose; dobbiamo continuare a mantenere lo spirito che abbiamo messo in campo oggi. E’una squadra di buoni giocatori dal punto di vista tecnico e buone persone dal punto di vista umano; il problema è che nei momento di difficoltà dobbiamo giocare di squadra così, come abbiamo fatto oggi”.

Virtus Ragusa-Next Casa Barcellona 98-77

Virtus Ragusa: Brown 24, Piscetta 4, Epifani 4, Cioppa 20, Simon 4, Tumino 2, Vavoli 7, Sorrentino 17, Gaetano 14, Mirabella 2, Cascone, Calvi. All.: Recupido

Next Casa Barcellona: Bilous ne, Gojkovic 15, Marangon 5, Acosta Cacabellos 3, Drigo 2, Indelicato 11, Sahin 6, Tartamella 4, Urosevic ne, Lalic 10, Cerruti 10, Fernandez Pena 11. All.: Biondo

Arbitri: Parisi di Catania e Cappello di Porto Empedocle

Parziali: 20-15; 56-34; 82-49.

Note. Usciti per cinque falli: Calvi (V)