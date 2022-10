La Virtus Ragusa cede sul finale alla capolista ma si è battuta fino alla fine L

L a Virtus Ragusa affronta la p rima trasferta fuori dalla Sicilia volando in terra veneta. A d attenderla al P ala Saccon per la quarta giornata del campionato di serie B c ’ è la Rucker San Vendem iano d i coach Mian. L a squadra iblea combatte con i l co ltello tra i denti, si butta su ogni palla e ci crede fino all ’ ultimo minuto del match ma alla fine a d agguantare i due punti per la c lassifica saranno i padroni di casa.

Gara intensa, solida e veloce che ha visto le due compagini di gioco scendere in campo con determinazione. Ne approfitta subito la Rucker che nel primo quarto attua un gioco veloce e dinamico che la porta a mettere subito distanza sugli ospiti. Perin e Hadzic sono molto efficaci sotto le plance vìolando la retina dei siciliani con molta foga. Nonostante la buona partenza degli iblei con Gaetano e capitan Sorrentino, gli stessi vengono arginati nelle azioni offensive nell’area locale. La riscossa dei ragusani avvienenel secondo quarto. Chessari, Cassar e Gaetano prendono sulle spalle la squadra e in meno di 4 minuti ribaltano il risultato sul tabellone (29-31). I veneti dopo un primo momento di smarrimento si affidano a Perin, Hadzic e Vedovato per ristabilire il vantaggio a proprio favore nonostante Milojevic, Cassar e Sorrentino si affacciano in area avversaria con più frequenza e maggiore efficacia.

Al ritorno dal riposo lungo la Rucker consolida il proprio vantaggio con azioni ben congeniate sotto le plance. Iragusani stanno sempre dietro all’inseguimento non permettendo ai padroni di casa di scappare molto lontano. Nell’ultimo quarto la Virtus Ragusa affila i coltelli e comincia a correre più veloce. Capitan Sorrentino è indemoniato e corre da una parte all’altra del parquet sfruttando ogni palla utile. A coadiuvarlo Zanetti, Chessari, Franco e Milojevicche sfruttano anche loro ogni azione per mettere punti nel paniere. Nonostante gli iblei non si sono mai dimostrati domi e dopo aver combattuto in maniera coriacea Hadzic e compagni riescono a mantenere il ristretto vantaggio acquisito conquistando la vittoria con il risultato finale di 85 a 80.

« Partita intensa – le prime parole a fine match di coach Bocchino – che ci ha visti impegnati in maniera energica per tutti i 40 minuti. Siamo stati una squadra in tutti i sensi contro una compagine di gioco che ha cercato a tutti i costi la vittoria. Sono consapevole che potevamo fare qualcosa in più e questo mi rende conscio che possiamo giocarcela con tutti. Complessivamente sono soddisfatto dell’atteggiamento dei miei ragazzi che non hanno mai mollato la presa. Adesso abbiamo bisogno di recuperare energie e di avere nuovamente a disposizione tutti i giocatori per affrontare settimana prossima in casa Orzinuovi».

RUCKER SAN VENDEMIANO – VIRTUS RAGUSA: 85 – 80

Parziali: 29-18; 45-38; 70-61

RUCKER SAN VENDEMIANO

Marco Perin 23 (4/8, 4/9), Damir Hadzic 21 (7/10, 2/6), Giacomo Baldini 12 (3/6, 1/2), Jacopo Vedovato 11 (5/8, 0/0), Enrico maria Gobbato 8 (4/5, 0/2), Giacomo Sanguinetti 5 (0/1, 1/7), Matteo Nicoli 2 (1/3, 0/5), Samuel Sackey 2 (1/3, 0/0), Luca Colombo 1 (0/1, 0/0), Davide Guazzotti 0 (0/0, 0/0)

Coach Mian

VIRTUS RAGUSA

Andrea Sorrentino 19 (4/4, 2/8), Bogdan Milojevic 17 (4/7, 0/0), Kurt Cassar 14 (2/3, 2/2), Roberto Chessari 13 (3/8, 1/7), Franco Gaetano 9 (3/5, 0/1), Matteo Zanetti 8 (2/7, 0/3), Filippo Valenti 0 (0/0, 0/1), Giovanni Ianelli 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Festinese 0 (0/0, 0/0), Simon Ugochukwu andrew 0 (0/0, 0/0)

Coach Bocchino

Arbitri: Spinelli – Quadrelli