La Virtus Ragusa al PalaPadua agguanta la vittoria battendo Vicenza e la sua rimonta

Al ritorno dal riposo lungo il Vicenza vuole ricucire lo strappo sin dai primi istanti. Campiello riesce a vìolare la difesa locale e realizza in men che non si dica seguito da una tripla di Ianuale. Ma i ragusani non danno il lasciapassare e difendono il vantaggio finora acquisito. Sorrentino fuori dal perimetro dell’area è un cecchino e rappresenta una sentenza che non lascia scampo agli avversari. Coach Cilio apporta alcune modifiche al quintetto in campo e si cominciano a vedere i primi risultati.