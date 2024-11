La “Valigia di salvataggio”: firmato protocollo contro la violenza di genere

La Polizia di Stato ha siglato un nuovo Protocollo “La Valigia di Salvataggio”, un’iniziativa volta a rafforzare il contrasto alla violenza di genere e fornire supporto immediato alle vittime che si trovano in situazioni di pericolo imminente. Il protocollo, sottoscritto il 14 novembre presso la Questura di Ragusa, è frutto di una collaborazione tra il Questore Dr. Vincenzo Trombadore, il Gruppo Sportivo Fiamme Oro Rugby, i Sindaci di Modica e Comiso e l’associazione Salvabebè-Salvamamme.

Obiettivi del Protocollo

Sono molteplici gli obiettivi del protocollo, tra cui: supporto tempestivo alle vittime di violenza domestica e di genere, anche attraverso la fornitura di kit di prima necessità per donne e minori in caso di allontanamento urgente. Promozione della legalità e del rispetto della persona tramite iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, nei luoghi pubblici e nelle strutture di aggregazione della provincia di Ragusa. Creazione di una rete di sostegno, che include protezione psicologica, legale e materiale, con la consegna della “valigia di salvataggio”.

Dettagli dell’iniziativa

Il progetto prevede la distribuzione di valigie di emergenza ai Sindaci coinvolti, contenenti beni di prima necessità per donne e bambini. In caso di fuga da ambienti domestici pericolosi, le vittime saranno collocate in strutture protette, dove riceveranno assistenza integrata.

Ruolo delle Fiamme Oro Rugby

Il Gruppo Sportivo Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato, oltre alle attività sportive, promuove l’inclusione e la parità di genere nelle scuole e collabora con il progetto “Salvamamme” dal 2015. La loro presenza in questa iniziativa, fortemente voluta dal Questore Trombadore, rappresenta un simbolo di impegno sociale attraverso i valori dello sport.

Collaborazioni locali

ll Comune di Comiso sarà supportato dal Centro Donna Antiviolenza – Gruppo Donna Dpiù e dal Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, mentre il Comune di Modica è in partnership con l’Associazione Ipso Facto. Il protocollo sarà operativo per tre anni nei territori di Ragusa, Modica e Comiso, garantendo un aiuto concreto e continuativo alle vittime di violenza.

© Riproduzione riservata