La tradizione culinaria iblea diventa un libro: presentazione al Donnafugata Farmuseum

Domani, 7 dicembre alle ore 11, nella suggestiva cornice del Donnafugata Farmuseum, all’interno del Castello di Donnafugata, sarà presentato il nuovo volume edito da OperaIncerta Edizioni: “La cucina tradizionale iblea” di Nuccia Filomena Fontana. Un appuntamento atteso da tutti gli amanti delle radici gastronomiche del territorio e da chi riconosce nella cucina il più autentico racconto di una comunità. A dialogare con l’autrice sarà Cecilia Tumino, che guiderà la conversazione e accompagnerà il pubblico in un vero e proprio viaggio nella memoria culinaria degli Iblei. Il volume nasce dalla volontà di Nuccia Filomena Fontana di raccontare storie attraverso i piatti della tradizione, recuperando preparazioni, gesti, profumi e parole che rischiavano di perdersi nel tempo. Sfogliando il libro si incontrano non solo ricette, ma fotografie storiche, aneddoti familiari, ricordi legati alla quotidianità contadina e al valore sociale del cibo. Tra le preparazioni più note della cucina iblea trovano spazio le impanate, la iaddina a bruoru, u cinu, i cavati, insieme a piatti più rari e quasi scomparsi, tramandati soltanto grazie alla memoria affettuosa delle nonne: uovu ruttu all’acqua, anciddi c’o pumaroru e molte altre piccole gemme del passato. “La cucina tradizionale iblea” non è soltanto un ricettario: è un archivio di identità, un omaggio alle generazioni che hanno costruito, con semplicità e ingegno, una cultura gastronomica unica. Il libro raccoglie sapori ma anche storie, dialetto, ritualità domestiche. È un ponte tra chi ha vissuto la tradizione e chi desidera riscoprirla oggi. La presentazione si terrà con ingresso libero e offrirà al pubblico la possibilità di ascoltare direttamente la voce dell’autrice, scoprire curiosità sulle ricette e sul lavoro di ricerca, e riflettere sul valore della cucina come strumento di memoria collettiva.



