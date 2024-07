La terrazza di Marina di Modica dovrebbe essere inaugurata nelle prossime ore: la CNA chiede un risarcimento per le imprese commerciali

Sarà inaugurata a breve la terrazza di Marina di Modica e per l’occasione la CNA territoriale ha deciso di scrivere all’amministrazione comunale chiedendo maggiore attenzione per tutti gli operatori economici della frazione marinara.

La vicenda legata al completamento dei lavori di riqualificazione della terrazza di Marina permette di aprire parecchie riflessioni e introdurre alcune proposte al decisore politico. Questo consentirebbe, una volta completati i lavori effettuati grazie al lavoro svolto da un’impresa della città, di programmare una strategia di accoglienza turistica e di fornitura di servizi al passo con i tempi. Tutti gli operatori economici sono chiamati a sentirsi protagonisti e a contribuire con idee chiare a un processo di sviluppo differente rispetto al passato. Queste settimane hanno sicuramente alimentato confusione, con post sui social e servizi televisivi, scoraggiando le imprese anziché far loro vivere un momento di riqualificazione e di miglioramento. Qualcosa non ha funzionato. La CNA di Modica ha mantenuto colloqui continui con l’assessore alle Manutenzioni e al Decoro urbano, Giorgio Belluardo, per conoscere realmente lo stato dell’arte e fornire ai commercianti e agli artigiani informazioni certe in merito alla riapertura della piazza che dovrebbe arrivare in serata.

Cosa chiedono gli associati

Sono gli associati all’organizzazione di categoria e il responsabile organizzativo locale, Carmelo Caccamo, a parlare. “Dagli anni del Covid ad oggi non abbiamo avuto la possibilità di programmare e stabilizzare le nostre attività. Ricordiamo come l’anno scorso buona parte della stagione estiva fu compromessa dalle note vicende legate al rogo che scoppiò nello scalo aereo catanese, generando disdette e scoraggiando numerosi visitatori. Non parliamo della inconsistenza dell’aeroporto di Comiso in termini di flussi e di ricadute sulla città. Vogliamo soffermarci, tuttavia, su un concetto di base. Molte famiglie hanno scelto di vivere a Marina di Modica tutto l’anno, sviluppando qui una propria attività lavorativa continuativa e non solo stagionale, e pertanto occorre fornire loro servizi e soprattutto una programmazione di lungo periodo in grado di garantire un flusso continuo di iniziative e di servizi al pari delle varie località balneari del resto d’Italia.”

Un “risarcimento” per gli operatori

La CNA di Modica intende discutere su come “risarcire” gli operatori economici per i disagi e le perdite economiche subite in questo periodo. Ad esempio, un’esenzione per quest’anno della tassa sull’occupazione del suolo pubblico per quelle aziende che operano a Marina di Modica, una riduzione della Tari e una programmazione di alcuni eventi mirati e condivisi durante l’anno.

© Riproduzione riservata