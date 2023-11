La strenna di Ignazio: da Regione 175 mila euro per il Natale in provincia di Ragusa. Ecco tutte le somme

Sarà un Natale molto più ricco da un punto di vista organizzativo grazie ai 175 mila euro che arrivano in provincia di Ragusa attraverso gli emendamenti presentati dall’Onorevole Ignazio Abbate alla manovra finanziaria approvata oggi all’ARS. Nel dettaglio per la realizzazione di interventi e programmi di promozione turistica, culturale e sociale, l’assessorato Sport, Turismo e Spettacolo erogherà un contributo straordinario per l’esercizio finanziario 2023 relativamente al Natale a Modica (75 mila euro), a Scicli (25 mila), a Ragusa (25 mila), a Pozzallo (25 mila) e a Ispica (25 mila), in quest’ultimo caso per la maggior parte destinati all’organizzazione della trentunesima edizione del Presepe Vivente. A darne notizia è proprio l’Onorevole Abbate subito al termine della discussione in Aula che ha sancito la concessione di questi fondi. “Sono estremamente soddisfatto di essere riuscito a far destinare queste risorse al territorio ibleo. Serviranno a sovvenzionare manifestazioni importanti per le imminenti festività natalizie in Comuni i cui rappresentanti, negli ultimi tempi, mi avevano esternato, stante le difficoltà economiche vissute dagli Enti Locali, la loro volontà di organizzare eventi di un certo rilievo per incrementare la presenza turistica e per continuare tradizioni culturali e sociali imprescindibili nel periodo natalizio”.