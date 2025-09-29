La storia di Modica, la canzone italiana, l’intelligenza artificiale, nel programma del nuovo anno accademico dell’Unitre

Sarà presentato entro il mese di ottobre per essere concretamente avviato nel mese di novembre il programma del prossimo Anno Accademico dell’Unitre di Modica. Se n’è parlato nel corso dell’Assemblea dei Soci della locale sede, presente il Consiglio Direttivo, presieduta da Enzo Cavallo affiancato dal Vice-Presidente Ignazio Marcello Pagano, dal Segretario Orazio Frasca, dal Tesoriere Tury Di Rosa e dal responsabile del CED Angelo Pediglieri.

Su tutte le questioni affrontate si è sviluppato un ampio dibattito nell’ambito del quale sono emerse le indicazioni sui Corsi e sui Laboratori che dovranno essere organizzati, sulle visite e sulle escursioni che impegneranno l’Associazione e i Soci.

Confermati i “Giovedì dell’Unitre” con una serie di appuntamenti settimanali per la trattazione, con relatori di volta in volta incaricati, di argomenti di interesse generale (storia, cultura, medicina, letteratura, storia della canzone italiana, intelligenza artificiale, ecc.) con il coinvolgimento di tutta la base sociale. Condivisa la proposta di organizzare specifici incontri sulla storia di Modica.

In programma ci sono anche diverse visite in Sicilia e a livello nazionale ed internazionale per le quali il Consiglio Direttivo formulerà proposte da sottoporre agli associati per la scelta. L’ Assemblea ha anche proceduto alla nomina del Segretario Orazio Frasca e del Tesoriere Tury Di Rosa che rappresenteranno anche nell’ambito dell’Unitre Nazionale, insieme al Presidente, la Sede di Modica.

© Riproduzione riservata