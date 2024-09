La storia del baritono Federico Beneventano nell’archivio storico del Dizionario della Musica in Italia

E’ la massima vetrina di consultazione della musica italiana. L’archivio del Dizionario della Musica in Italia rappresenta la storia della musica ed il libro che racconta la vita del baritono sciclitano, Federico Beneventano, sarà ospitato al suo interno. Per Marcello Giordano Pellegrino, massimo studioso sulla vita e l’arte del baritono, è un traguardo inaspettato seppure lo stesso vi abbia lavorato da anni credendo nella grandezza dell’artista.

Di lui quest’anno ricorre il bicentenario della nascita.

Federico Beneventano (1824-2024) è al centro di una serie di iniziative alle quali sta lavorando, con grande impegno il tenore e pianista sciclitano Marcello Giordano Pellegrino. “Con grande gioia e in concomitanza con tutte le iniziative che sto portando avanti in occasione del bicentenario della nascita del Beneventano – afferma Marcello Giordano Pellegrino, massimo studioso a livello internazionale del grande baritono Beneventano – vedo che il mio libro di studi e ricerche interamente dedicato al grande baritono Federico Beneventano sarà inserito sul prestigioso archivio storico del DMI il “Dizionario della Musica in Italia. Ringrazio di cuore il Presidente del DMI Maestro Claudio Paradiso per aver accolto con grande entusiasmo ed interesse questo mio progetto di studi dedicato ad un grande artista lirico nato a Scicli nel 1824 e considerato dalla critica del tempo tra i massimi cantanti dell’800”.

