La stagione velica 2025 si apre celebrando un 2024 ricco di successi

La settima zona FIV ha dato il via alla nuova stagione velica con un evento a Palermo che ha raccolto i circoli e gli atleti siciliani per celebrare i successi dell’anno passato e riflettere sulle sfide future. Tra i protagonisti della manifestazione c’è stato il Circolo Velico Kaucana (CVK), che ha raccolto numerosi riconoscimenti sia per i suoi talenti che per il suo impegno organizzativo e promozionale.

Riconoscimenti per il Circolo Velico Kaucana

Il CVK ha dimostrato di essere un punto di riferimento per la promozione della vela giovanile: 4° posto nella classifica regionale per la promozione della vela giovanile e 3° posto nazionale per il progetto “Vela a scuola” e per il progetto “Scuola vela”, confermando il ruolo del circolo nel coinvolgimento dei giovani, anche attraverso attività nelle scuole.

Questi risultati sono particolarmente significativi per una realtà giovane e piccola, che si distingue a livello nazionale tra circoli di lunga tradizione.

Successi sportivi: giovani talenti in primo piano

La squadra Fair Sail del CVK ha ottenuto riconoscimenti importanti: Gilda Nasti: 3° posto femminile U16 ai Campionati Mondiali e vincitrice del Trofeo Miky Guccione. Inoltre, Gilda è stata ammessa al progetto federale Next Generation U16, riservato ai talenti emergenti. Gianmarco Livoti: 1° posto assoluto al Campionato Zonale ILCA 4 e vincitore della Coppa Timineri. Lucrezia Micieli: 3° posto assoluto e 1° posto femminile al Campionato Zonale ILCA 4.

Anche gli atleti senior del circolo si sono distinti: Giovanni Criscione e Gigi Di Stefano hanno conquistato il 1° posto nel Campionato Zonale 470.

Il CVK si è distinto anche come promotore di eventi. E’ stato premiato per l’organizzazione del Meeting Provinciale e del Meeting Zonale delle Scuole Vela 2024. Il neodesignato Direttore Sportivo, Flavia Dimartino, ha ritirato i premi, evidenziando l’impegno del circolo nella promozione dello sport a livello locale.

© Riproduzione riservata