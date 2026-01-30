La spiaggia di Palo Bianco sommersa dai rifiuti: due giorni di pulizia spontanea

Il ciclone Harry ha lasciato dietro di sé devastazione e rifiuti di ogni tipo. Una due giorni per ripulire la spiaggia di Palo Bianco e dintorni a partire da domani per continuare domenica. L’iniziativa è propria di semplici cittadini che, durante le passeggiate in spiaggia, hanno fatto i conti della devastazione. Non è rimasto altro che pensare ad un intervento fai da te con la pulizia della spiaggia e soprattutto con la rimozione dei rifiuti in plastica che sono depositati nella sabbia. “Dopo il ciclone Harry, la spiaggia di Palo Bianco è piena di plastica e detriti, vederla in queste condizioni è davvero straziante, soprattutto per chi la ama e la vive. Per questo abbiamo pensato: perché non fare qualcosa, anche nel nostro piccolo? – sono le parole di una signora che ama passeggiare sul litorale sabbioso di Donnalucata – domani e domenica ci ritroveremo nella spiaggia di Palo Bianco. Chi vuole può unirsi a noi per una raccolta spontanea di rifiuti. Portate guanti, sacchi per la spazzatura e vestiti comodi. Non è un evento ufficiale, non c’è nessuna organizzazione dietro, siamo solo persone che scelgono di non restare indifferenti. Anche solo mezz’ora, anche in pochi… ogni gesto conta. Il mare ci dà tantissimo. Forse è il momento di restituire un po’ di cura. Vi aspettiamo”. Raduno intorno alle 10 nella spiaggia di Palo Bianco poco distante da quella del Palo Rosso e da Pezza Filippa.

