“La Spartenza. Storia di una Lontananza” premiato nell’ambito dell’Altamura International Film Festival

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Il documentario di Alessia e Domenico Scarso ha ricevuto il riconoscimento dalla giuria del Festival che ha apprezzato il lavoro dei due modicani raccontando la bella storia di famiglia ripercorrendo la strada della memoria dei protagonisti. Al lavoro cinematografico è andato il Premio Mediterranean Focusall’amurafestival. Il documentario sarà proiettato il prossimo 10 agosto, alle 21.30, nell’Arena dell’auditorium Mediterraneo di Marina di Modica per iniziativa del Nuovo Cineteatro Aurora.

Il documentario “La Spartenza. Storia di una Lontananza” è il frutto di un lavoro che, recentemente, hanno realizzato i registi Alessia e Domenico Scarso girando il racconto fra l’Italia e l’Australia. La vita di otto fratelli, separati tra due Continenti, è racchiuso in questo documentario che parla non solo di emigrazione ma soprattutto di lontananza che porta a tenere separati fisicamente intere famiglie Lontananza che queste famiglie modicane hanno vissuto fra filmati in Super 8 di un tempo fino allo Skype di oggi. Un lavoro fra conoscenza, amore e confronto fra famiglie rimaste legate seppure a dividerle sia stata la distanza fisica.

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