La sottosegretaria all’Istruzione Frassinetti a Vittoria e Ragusa: si parlerà di dispersione scolastica

La senatrice Paola Frassinetti, sottosegretaria all’Istruzione e al Merito, sarà a Vittoria lunedì 15 gennaio per affrontare il tema della dispersione scolastica, cruciale nel territorio vittoriese, che ha i più alti dati di abbandono scolastico a provincia. Frassinetti parteciperà ad un incontro che si terrà alla sala delle Capriate Gianni Molè, a partire dalle 14,30. L’incontro è organizzato da “MedForm, Centro cultura e Formazione professore Salvatore Occhipinti” in collaborazione con il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. Insieme a Frassinetti, ci sarà anche Giuseppe Pierro, direttore dell’Osservatorio Regionale sulla dispersione scolastica. Il deputato Giorgio Assenza e il senatore Salvo Sallemi porteranno i saluti istituzionali.

Gianluca Occhipinti. “La dispersione causa emarginazione e spinge verso il crimine”

“Occorre riflettere approfonditamente sulla piaga della dispersione che causa emarginazione sociale, esclusione dal mondo del lavoro e indirettamente può spingere i ragazzi verso il crimine e il sommerso – spiega Gianluca Occhipinti, di MedForm. Ringraziamo il sindaco e l’amministrazione comunale per la possibilità di fare svolgere in un luogo importante di Vittoria questo evento. Nel solco dell’insegnamento di mio padre, il professore Salvatore Occhipinti, ci siamo sempre impegnati nell’offrire possibilità di riscatto sociale ai giovani attraverso la cultura e la formazione. È il momento che il territorio unisca le sue forze per contrastare questa piaga e la presenza del sottosegretario è un indice importante di attenzione del governo”.

Sallemi e Assenza: “Il DL Caivano ha inasprito le sanzioni: serve unione e responsabilità”

I due parlamentari e il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia rimarcano come “i livelli di dispersione scolastica in tutto il mezzogiorno sono allarmanti e limitano la crescita economica e sociale. Il governo con il DL Caivano ha inasprito le sanzioni per i genitori che non assolvono l’obbligo scolastico per i figli e il Ministero dell’Istruzione sta lavorando alacremente per rinforzare il sistema scuola così come la Regione sulla formazione e sul monitoraggio sta facendo la sua parte. Auspichiamo che questo tema così importante non porti polemiche politiche, ma unione e presa di coscienza nonché assunzioni di responsabilità”.

Tappa a Marina di Acate nella nuova scuola materna. Poi incontro a Ragusa

L’indomani, la sottosegretaria Frassinetti e Pierro faranno una breve tappa a Marina di Acate, dove è sorta, tra mille difficoltà, una scuola materna che viene frequentata dai bambini della zona, tutti di nazionalità straniera. La scuola ha aperto i battenti con successo nel settembre scorso, ospitata temporaneamente nei locali del Presidio Caritas, in attesa che il comune acquisti e adegui i nuovi locali.

L’occasione sarà particolarmente gradita e attesa per l’importanza che riveste per il comparto scuola e della formazione. Un momento decisivo di definizione della lotta alla dispersione che la comunità scolastica di Acate, il dirigente scolastico Salvatore Panagia, il sindaco Gianfranco Fidone, l’ex sindaco Giuseppe Di Natale, la Caritas, il Vescovato e tutte le Associazioni presenti a Marina di Acate, portano avanti da anni in sinergia. La stessa che ha permesso nel 2023 l’apertura della prima scuola dell’Infanzia a Marina di Acate che è subito divenuta un importante punto di riferimento e d’incontro per la comunità grazie al prezioso supporto di volontari e operatori Caritas, di Save the Children, I Tetti Colorati, delle suore Missionarie carmelitane che da due anni operano a Marina di Acate. Frutto di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, evidente esempio di buone prassi nell’ottica dell’inclusione data la forte presenza di immigrati nel territorio della fascia trasformata. Un presidio che ha aperto nuove prospettive ai percorsi di inclusione scolastica e sociale. Acate ha, infatti, uno degli snodi del fenomeno della dispersione scolastica proprio nella sua frazione marinara, tuttavia, la presenza della scuola e delle associazioni, della Caritas, garantisce la continuità scolastica e, soprattutto, il diritto allo studio anche per i più piccoli.

Poi sarà a Ragusa per un altro incontro con docenti e insegnanti che si terrà all’Istituto tecnico commerciale artigianale Fabio Besta.