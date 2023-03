La Sicilia di Montalbano in onda sulla Rai

Sono Vigata, Montelusa e la Sicilia del commissario Montalbano le mete de “L’atlante che non c’è”, il programma di Rai Cultura firmato da Davide Venturi e Riccardo Marra condotto da Marco Vivio, in onda lunedì 27 marzo alle 22.40 su Rai 5 per “Sciarada, il circolo delle parole”. Un viaggio sulle tracce del personaggio di uno tra gli scrittori più amati dal pubblico, Andrea Camilleri, e dei luoghi della fantasia che rispecchiano quel micro-continente che è la Sicilia reale.

A fare da guida, sono Gaetano Savatteri, Antonio Sellerio, Gianluca Maria Tavarelli, Stefania Auci, Mariolina Venezia, Donatella Finocchiaro, Salvatore Silvano Nigro.“L’atlante che non c’è” è un percorso affascinante nei luoghi della scrittura, alla ricerca delle parole, delle immagini, delle storie che hanno ispirato alcune tra le pagine fondamentali del Novecento. Una guida originale per lettori viaggiatori.