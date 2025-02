“La Sicilia di Montalbano”: Alberto Angela celebra il commissario e Andrea Camilleri in uno speciale su Rai1

Lunedì 17 febbraio, alle ore 21.30 su Rai1, “Ulisse, il piacere della scoperta” propone uno speciale imperdibile dal titolo “La Sicilia di Montalbano”, un omaggio alla terra che ha fatto da sfondo alle avventure del celebre commissario e al suo creatore, Andrea Camilleri, nel centenario della sua nascita.

Un viaggio nei luoghi di Montalbano

In questa puntata, Alberto Angela guiderà gli spettatori attraverso gli angoli più suggestivi della Sicilia, divenuti famosi grazie alle indagini del commissario interpretato da Luca Zingaretti. Si andrà alla scoperta di Scicli, Ragusa, Modica, la Scala dei Turchi, la Fornace Penna e molti altri luoghi iconici come Marzamemi, Donnafugata, la Valle dei Templi di Agrigento e Tindari. Ogni tappa non sarà solo un’immersione nei paesaggi siciliani, ma anche un percorso per avvicinarsi sempre di più all’universo di Montalbano.

Un omaggio al cast e al genio di Camilleri

Nel corso del viaggio, Angela incontrerà alcuni dei protagonisti della celebre serie, diretta per anni da Alberto Sironi. Si partirà dal simpatico Catarella (interpretato da Angelo Russo), passando per il fedele ispettore Fazio (Peppino Mazzotta) e il “fimminaro” Mimì Augello (Cesare Bocci), fino ad arrivare al commissario in persona, Luca Zingaretti.

Gli attori racconteranno episodi e curiosità che hanno caratterizzato i 37 episodi della serie, lunga quindici anni. In più, non mancherà un momento di riflessione e celebrazione del suo creatore, Andrea Camilleri. La nipote dello scrittore, Arianna Mortelliti, condividerà aneddoti legati al suo modo di scrivere, mentre l’editore Antonio Sellerio illustrerà l’impatto internazionale delle sue opere.

La Sicilia tra arte, cultura e tradizione culinaria

Dire Montalbano significa anche celebrare le tradizioni culinarie siciliane, sempre presenti nei romanzi e negli episodi della serie. La scrittrice Simonetta Agnello Hornby guiderà gli spettatori in un viaggio attraverso i sapori della pasticceria siciliana, tra cassate, cannoli e biancomangiare, simboli della ricchezza gastronomica dell’isola.

Una festa per Montalbano e Camilleri

Lo speciale, scritto da Alberto Angela insieme a Fabio Buttarelli, Vito Lamberti, Aldo Piro ed Emilio Quinto, con la cura di Alessia Casaldi e Sara Signoretti, sarà un’autentica festa per celebrare non solo la figura del commissario più amato della TV italiana, ma anche il grande Andrea Camilleri.

Un appuntamento imperdibile, che unisce arte, cultura, natura e tradizione, rendendo omaggio a una Sicilia straordinaria che, grazie a Montalbano, è entrata nel cuore di milioni di spettatori.

