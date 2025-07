La sede del circolo Pd di Scicli intitolata a Michele Giavatto

Una intitolazione che Michele Giavatto, il dottor Michele Giavatto e l’uomo del popolo, meritava in pieno e che è maturata nel tempo trascorso dalla sua morte avvenuta il 4 giugno del 2024. La cerimonia (se così si vuole chiamare nella tristezza che il ricordo emana) ieri sera nei locali del Circolo Pd siti in corso Umberto alla presenza dei familiari del compianto Michele, degli amici e dei “compagni” con cui ha militato nel partito fin dal lontano Partito comunista e nella Cgil locale e provinciale. Presente anche il parlamentare regionale Nello Dipasquale, il segretario provinciale Angelo Curciullo e la referente provinciale della Cgil Tiziana Celiberti.

Meritata in pieno, dicevamo. Proprio così. Michele Giavatto è stato l’uomo, il politico, il militante sul campo dai forti ideali di sinistra. Disinteressato, coerente, coraggioso e generoso lo si trovava sempre pronto nelle battaglie politiche, sindacali o semplicemente sociali di ogni giorno diventando, nelle campagne elettorali, l’uomo di punta del partito L’intitolazione della sede del Circolo Pd a Michele Giavatto ha permesso di ricordare “le sue battaglie, molte delle quali ancora attualissime, come quella per una sanità pubblica efficiente e al servizio di tutti, soprattutto dei più fragili – è stato sottolineato dai presenti – questa sede non è solo un luogo fisico. È un simbolo. Un simbolo di apertura, ascolto, futuro. Intitolargliela non è stato solo un gesto simbolico, ma un’assunzione di responsabilità nel portare avanti i valori, l’etica e la passione civile che lo hanno sempre contraddistinto”.

