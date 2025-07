La sciclitana Alessandra Casciano premiata alla Camera dei Deputati con il “Premio America Giovani”

Il riconoscimento fa capo alla Fondazione Italia-Usa che assegna i premi ai più talentuosi giovani neo-laureati distintisi in ambito scolastico e formativo per un percorso universitario di eccellenza nelle Università italiane. Alessandra Casciano ha conseguito la laurea triennale in Beni culturali all’università di Catania nell’anno accademico 2023/2024 con la tesi sul Martirio di San Bartolomeo, l’antica pala d’altare custodita nella chiesa di San Bartolomeo di Scicli. Oltre alla pergamena di premiazione, consegnata in una cerimonia ufficiale a Roma presso la Camera dei Deputati, Alessandra Casciano, come gli altri giovani premiati, ha ricevuto una borsa di studio a copertura totale per fruire gratuitamente del master online esclusivo della Fondazione Italia USA in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”.

La Fondazione Italia USA promuove il Premio America Giovani al talento universitario, un riconoscimento per le neolaureate e i neolaureati meritevoli delle università italiane. L’ ente ogni anno premia 1.000 talenti del nostro Paese con percorso universitario di eccellenza in discipline di interesse della Fondazione stessa. La premiazione nella sede romana della Camera dei Deputati.

