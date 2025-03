La Scherma Modica trionfa al Campionato Regionale Under 14: quattro titoli conquistati. FOTO

La Conad Scherma Modica brilla a Piana degli Albanesi, sede della 3ª Prova Regionale Under 14, valida anche come Campionato Regionale, conquistando ben quattro titoli regionali e diverse medaglie nelle varie categorie.

Fioretto Bambine:

Ancora una volta, la finale ha visto sfidarsi Giorgia Maria Gurrieri e Serena Stracquadanio, protagoniste di una stagione all’insegna dell’alternanza sul gradino più alto del podio. In un assalto combattuto, ha prevalso Giorgia Maria, imponendosi per 7-4 allo scadere del tempo regolamentare, aggiudicandosi così il suo primo titolo regionale in carriera.

Spada Maschietti:

Grande successo per Giuseppe Di Stefano, che ha scelto il momento più importante della stagione per centrare la sua prima vittoria regionale. Il giovane schermidore ha conquistato il titolo, spodestando il compagno di squadra Francesco Agosta, vincitore delle due precedenti prove e fermato ai quarti per una sola stoccata.

Fioretto Giovanissime:

Dominio indiscusso di Sofia Spadaro, che si conferma campionessa regionale per il secondo anno consecutivo, battendo in finale Noemi Cannata per la terza volta in questa stagione, dopo le vittorie ottenute a Melilli e San Cataldo.

Fioretto Giovanissimi:

Nella competizione maschile, Giovanni Barone torna sul gradino più alto del podio dopo il secondo posto nella precedente prova, laureandosi campione regionale. Sul podio anche i compagni di squadra Ennio Turtula e Matteo Leggio, entrambi medaglia di bronzo.

Fioretto Ragazzi:

Medaglia d’argento per Alberto Pisana, che dopo un’emozionante semifinale vinta alla priorità contro il compagno Gioele Flamingo, si arrende solo in finale, sfiorando il titolo regionale.

Scherma Paralimpica: successo per Maria Boscarino

Oltre alle gare del Campionato Regionale GPG, a Piana degli Albanesi si è disputata anche la Seconda Prova Regionale Paralimpica. A rappresentare la Scherma Modica, Maria Boscarino, che trionfa nella categoria B di spada femminile in carrozzina, bissando il successo della prima prova e aggiudicandosi il titolo regionale 2025.

Un weekend ricco di soddisfazioni per la Conad Scherma Modica, che conferma il suo valore a livello regionale con risultati di prestigio e un futuro promettente per i suoi giovani atleti.

