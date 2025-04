La Scherma Modica brilla ai Campionati a Squadre Assoluti di Piacenza

Ottimi risultati per la Conad Scherma Modica ai Campionati Italiani a Squadre delle serie superiori, disputati a Piacenza. La società modicana ha partecipato con la squadra di fioretto maschile in Serie A2 e quella di fioretto femminile in Serie B1, ottenendo prestazioni di alto livello e sfiorando la promozione.

Fioretto maschile: un cammino straordinario

La squadra maschile, composta da Edoardo Aprile (Under 17), Leonardo Aprile, Fernando Scalora e Francesco Spampinato (tutti Under 20), ha dimostrato grande maturità e determinazione. Nel girone preliminare ha ottenuto tre vittorie su tre incontri: Club Scherma Lucca 45-35, Scherma Monza 45-33, Scherma Treviso 45-37.

Con questo percorso perfetto, i modicani si sono qualificati tra le migliori squadre del tabellone di eliminazione diretta. Negli ottavi di finale, hanno affrontato nuovamente Scherma Monza, vincendo con autorità per 45-36.

Nei quarti di finale, l’avversario era la Comense Scherma, squadra molto competitiva che aveva già dimostrato il proprio valore nel girone. L’incontro è stato combattuto stoccata su stoccata fino al sesto assalto, ma nel finale i lombardi hanno preso il largo, imponendosi 45-40. Un’eliminazione amara, soprattutto perché la Comense Scherma è poi andata a vincere il campionato, conquistando la promozione in Serie A1.

Fioretto femminile: un percorso positivo

Anche la squadra femminile della Conad Scherma Modica, impegnata nel Campionato di Serie B1, ha ottenuto ottimi risultati. Nel girone preliminare, ha superato brillantemente le avversarie: Pentamodena 45-31, Adda Scherma 45-39

Qualificata alla fase a eliminazione diretta, la formazione modicana ha affrontato nei quarti di finale la CH4 Sporting Torino, una squadra sulla carta abbordabile. Tuttavia, le fiorettiste non sono riuscite a esprimere al meglio la loro scherma, subendo una sconfitta per 35-45. Nonostante la delusione, il 6° posto finale rappresenta un risultato positivo.

Qualificazioni individuali: Scalora e Spampinato agli Assoluti

Oltre agli ottimi piazzamenti nelle competizioni a squadre, sono arrivate anche grandi notizie dalle classifiche nazionali di qualificazione Under 20 e Assoluti, diramate dalla Federazione Italiana Scherma:

Fernando Scalora è qualificato direttamente sia alla fase finale dei Campionati Italiani Assoluti sia ai Campionati Italiani Giovani.

Francesco Spampinato, primo degli esclusi dalla qualificazione diretta agli Italiani Assoluti, avrà un’ultima opportunità al Campionato Nazionale Gold, mentre è già qualificato alla fase finale degli Italiani Giovani.

Leonardo Aprile parteciperà alle fasi nazionali Gold sia degli Assoluti che dei Giovani.

Per gli altri atleti, il cammino ripartirà dalle fasi regionali Gold di fine aprile.

