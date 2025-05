La Scherma Modica brilla a Riccione: argento per Spadaro

Un inizio scintillante per la Conad Scherma Modica al Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” di Riccione, prestigiosa rassegna nazionale riservata agli under 14. La protagonista assoluta è Sofia Spadaro, che conquista una splendida medaglia d’argento nella categoria “Giovanissime”, confermandosi tra le migliori giovani promesse della scherma italiana.

Per Sofia si tratta di un importante passo avanti rispetto al bronzo conquistato un anno fa: il secondo posto rappresenta non solo un traguardo, ma anche una promessa per il futuro.

La sua giornata di gara non era iniziata nel migliore dei modi, con una sconfitta nel girone preliminare che l’ha collocata solo al 15° posto nel tabellone delle eliminazioni dirette. Dopo aver superato di diritto il primo turno, la giovane modicana ha affrontato un derby di sala contro la compagna Noemi Cannata, imponendosi con il punteggio di 10-4.

Nel turno successivo, ha avuto la meglio sulla romana Lintozzi per 10-5, prima di affrontare agli ottavi la temutissima Piccoli di Mestre, numero uno del ranking nazionale. In un assalto combattutissimo e ricco di scambi emozionanti, Sofia ha saputo imporsi 10-8, dimostrando freddezza e talento.

Ai quarti, contro la frascatana Prodosmo, Sofia ha condotto l’assalto sempre in vantaggio fino al 9-6. Il ritorno dell’avversaria fino al 9-9 ha fatto tremare la tifoseria modicana, ma la giovane atleta ha piazzato l’ultima stoccata decisiva, assicurandosi un meritatissimo posto sul podio.

In semifinale ha incontrato nuovamente la veneziana Gervasutti, che l’aveva sconfitta nella stessa fase l’anno precedente. Sotto 5-9, Spadaro ha trovato dentro di sé la grinta per una rimonta straordinaria, ribaltando l’assalto e vincendo 10-9.

Nella finale per il titolo ha incrociato le lame con la senese Grassi. Dopo tre assalti molto intensi e fisicamente logoranti, Sofia ha dovuto cedere 5-10, lasciando spazio a un po’ di comprensibile amarezza. Ma la consapevolezza di un percorso eccezionale e la medaglia d’argento sono un premio che vale quanto una vittoria.

Ottimi piazzamenti anche per gli altri giovani atleti modicani in gara: Giovanni Barone (Giovanissimi fioretto maschile) e Giorgia Maria Gurrieri (Bambine fioretto), entrambi classificatisi al 14° posto dopo essere stati fermati a un passo dalla finale a otto.

© Riproduzione riservata