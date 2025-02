La Rete dei Festival. Nuova proposta nei Comuni del Distretto turistico del Sud-Est

Fare rete per costruire, veicolare, trasmettere bellezza, conoscenza e potenzialità. All’interno del Distretto turistico del Sud-Est, direttore Paolo Patanè, nasce la Rete dei Festival degli otto comuni del Val di Noto, di quelle città che compongono il Distretto turistico del Sud-Est e cioè Caltagirone, Catania, Militello in Val di Catania, Modica, Noto, Palazzolo Acreide, Ragusa e Scicli. Città che sono patrimonio dell’umanità de “Le Città tardo barocche del Val di Noto” riconosciuto in tutto il mondo. Ora un tassello in più che viene dall’idea di mettere in rete le iniziative culturali “firmate” come festival.

Hanno aderito a questa nuova Rete i festival Sikelia e Bosco Colto di Caltagirone, il Catania Book Festival, il Mast Fest di Scicli ed il Marzamemi Book Festival. Atteso l’ingresso di altre realtà che hanno espresso già la volontà a farne parte in una azione di rete che possa veicolare il meglio di questa parte della Sicilia, la parte sud orientale dell’isola.

“Con la Rete dei Festival intendiamo assicurare l’armonia dei calendari delle diverse manifestazioni e la loro reciproca promozione nelle diverse città, generando pure una massa critica che concorra ad attrarre finanziamenti sul territorio – spiega il sindaco di Caltagirone, Fabio Roccuzzo, in carica alla guida della città calatina dal mese di ottobre del 2021 – puntiamo inoltre a costruire una comunicazione, anche su scala nazionale e internazionale, che aiuti ad attrarre viaggiatori nelle comunità del Val di Noto”.



