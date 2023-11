La Regione siciliana seleziona medici stranieri: pubblicato avviso

La Regione Siciliana ha annunciato l’intenzione di reclutare medici stranieri per colmare le carenze di personale all’interno del sistema sanitario regionale. L’avviso pubblico, senza una scadenza specifica, è rivolto sia ai medici provenienti dai Paesi dell’Unione europea che a quelli extracomunitari.

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha dichiarato che l’obiettivo primario è garantire il diritto alla salute a tutti i siciliani. Afferma che stanno esplorando tutte le possibilità per coprire i posti vacanti in Sicilia, sfruttando strumenti straordinari messi a disposizione dallo Stato. Tuttavia, sottolinea la necessità di provvedimenti strutturali e sta collaborando con il ministro della Salute per rivedere il numero chiuso per l’accesso al corso di laurea in Medicina.

L’AVVISO

L’avviso pubblico riguarda l’assunzione di medici in diverse specializzazioni, tra cui Medicina d’emergenza e urgenza, Anestesia e rianimazione, Chirurgia generale, Medicina interna, e molte altre. Le richieste saranno valutate da una Commissione, in base all’ordine di arrivo e alle necessità del sistema sanitario, con colloqui e valutazioni dei curricula.

La Regione stima un fabbisogno di 1.494 medici. Le carenze si concentrano in varie province, con numeri significativi di medici mancanti nelle diverse specializzazioni, sia nelle Asp che nelle aziende ospedaliere. Nelle Asp mancano 174 medici ad Agrigento, 154 a Caltanissetta, 159 a Catania, 116 a Enna, 169 a Messina, 210 a Palermo, 96 a Ragusa, 87 a Siracusa e 201 a Trapani. Nelle aziende ospedaliere la carenza è di 57 medici al Policlinico di Catania, a Messina 15 all’ospedale Papardo e 17 al Policlinico, a Palermo 33 all’ospedale Cervello e 6 all’Arnas Civico. Per quanto riguarda la suddivisione per discipline mancano 127 specialisti in Cardiologia, 92 in Chirurgia generale, 39 in Gastroenterologia, 94 in Ginecologia e ostetricia, 302 in Emergenza-urgenza, 152 in Medicina interna, 52 Neurologia con stroke, 93 in Ortopedia e traumatologia, 31 in Pediatria, 324 in Anestesia e rianimazione, 144 in Psichiatria e 44 in Urologia.