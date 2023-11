La ragusana Savita Russo al Gran Slam 2023 di judo a Tokyo dal 2 al 3 dicembre. L’atleta convocata in Nazionale

La convocazione arriva per la gioia di una società che lavora da anni con i giovani. Ma anche per un’atleta che crede nella sua forza, nella sua costanza, nella voglia di andare avanti raccogliendo magari successi dietro successi. Savita Russo, della Ecodep Koizumi Judo Scicli, è stata convocata nella Nazionale italiana per rappresentare il tricolore nella tappa più importante dello judo mondiale, il Gran Slam 2023 di Tokyo. Gareggerà nella categoria 63 kg, quella in cui negli ultimi mesi ha calcato i tatami ottenendo prestigiosi risultati fra cui l’Oro ai campionati europei di judo categoria 63 kg battendo la francese Melkia Auchecorne, la favorita della vigilia. Per Savita Russo, 19 anni, la “chiamata” in Nazionale rappresenta un’occasione importante. Allenata dall’esperto ed infaticabile Maurizio Pelligra sta rappresentando l’atleta di punta della Ecodep Koizumi judo Scicli assieme all’altro atleta Vincenzo Pelligra. Un lavoro costante, senza risparmio di forze e di impegno: per la giovane ragusana e per il Maestro Maurizio Pelligra, formatore di judoka di grande talento.

I numeri del Gran Slam 2023 di Tokyo.

Numeri stellari in quella che viene considerata la tappa più importante del judo mondiale. Numeri da capogiro: cinque i Continenti partecipanti con 88 Nazioni, 537 saranno gli atleti presenti di cui 320 maschi e 217 femmine. L’Europa è il Continente più rappresentato con 234 atleti seguita dal Continente asiatico.