La ragusana Savina Russo in gara sabato agli Europei di Judo

Sul tatami francese dell’Arena Sud de France di Montpellier Savina Russo, l’atleta della Ecodep Koizumi Judo di Scicli classe 2005, salirà sabato 4 novembre nell’ambito delle gare europee di judo in programma per tre giorni, da domani a domenica 5 novembre. In questo importante appuntamento continentale, con in palio il ranking di qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, la squadra azzurra è composta da diciassette atleti. La diciottenne Savina Russo, allenata dal Maestro Maurizio Pelligra anima sportiva e formativa della Ecodep Koizumi Judo Scicli, rappresenta una delle atlete più competitive. Agli Europei in Francia và con un medagliere di tutto rispetto, Oro a Praga alla Junior Europen Cup nel giugno scorso, torneo al quale hanno partecipato 365 atleti di 27 Nazioni, lo stesso ai Campionati europei juniores che si son tenuti a The Hague in Olanda nello scorso mese di settembre, sono alcuni dei risultati ottenuti dall’atleta di Maurizio Pelligra.

Il tecnico Maurizio Pelligra: “A Savita, da campionessa europea junior, la Nazionale azzurra ha dato la possibilità di andare al campionato europeo senior, il massimo in Europa – commenta il Maestro di Judo – anche se è al primo anno juniores è un’occasione importante. Dopo questo appuntamento andrà a Tokio in uno dei due appuntamenti di judo mondiali più importanti. Alla Ecodep Koizumi di Scicli è arrivata all’età di 14 anni, abbiamo fatto tanta strada con ottimi risultati”.

Gli azzurri convocati per Montpellier.

In campo maschile sono stati convocati Angelo Pantano e Andrea Carlino (-60 kg), Fabio Basile e Matteo Piras (-66 kg), Giovanni Esposito e Manuel Lombardo (-73 kg), Antonio Esposito (-81 kg) e Christian Parlati (-90 kg).

In campo femminile sono state convocate Assunta Scutto e Francesca Milani (-48 kg), Odette Giuffrida (-52 kg), Veronica Toniolo (-57 kg), Flavia Favorini e Savita Russo (-63 kg), Irene Pedrotti (-70 kg), Alice Bellandi (-78 kg) e Asya Tavano (+78 kg).

Il calendario delle gare.

Venerdì 3 Novembre

-48 kg (Scutto e Milani)

-52 kg (Giuffrida)

-57 kg (Toniolo)

-60 kg (Pantano e Carlino)

-66 kg (con Basile e Piras)

Sabato 4 Novembre

-63 kg (Favorini e Russo)

-70 kg (Pedrotti)

-73 kg (G. Esposito e Lombardo)

-81 kg (A. Esposito)

Domenica 5 Novembre

-78 kg (Bellandi)

+78 kg (Tavano)

-90 kg (Parlati)