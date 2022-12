La raccolta solidale “Natale per tutti… Ragusa una comunità”. Un’occasione per essere più vicini a chi ne ha più bisogno

È giunta alla terza edizione l’iniziativa “Natale per tutti… Ragusa una Comunità” promossa dall’Associazione “San Bartolomeo – sistemi culturali”, l’evento di solidarietà che punta al cuore grande dei ragusani chiedendo di donare giocattoli nuovi o in buon stato, materiale didattico, beni di consumo per la prima infanzia o dolcetti da recapitare ai bambini in occasione delle festività, per far entrare la magia del Natale anche nelle famiglie più in difficoltà.

Le scorse edizioni sono state accolte dalla comunità con grande partecipazione ed hanno permesso di distribuire attraverso le parrocchie e le associazioni che assistono persone in emergenza economica, una grande quantità di pacchi dono su tutto il territorio comunale. Un piccolo gesto che aiuta a donare un po’ di magia e atmosfera gioiosa anche a chi si trova in condizione di disagio e che grazie all’impegno di volontari e alla collaborazione di Club service, Associazioni e Parrocchie, è stato negli anni passati e continua ad essere un esperienza di buona prassi che ci auguriamo possa coinvolgere più persone possibili. Donare giocattoli nuovi o che non si usano più ma sono ancora in buone condizioni, offrire del materiale di facile consumo e beni per l’infanzia, può far felici molti, oltre ad accrescere lo spirito di condivisione e trasmettere sentimenti di solidarietà e amore in tutta la comunità. Lo spirito del Natale dona magia e calore, per tanti è il periodo più bello dell’anno e, specialmente i bambini, aspettano con trepidazione questo santo giorno. Riuscire grazie all’iniziativa “Natale per tutti… Ragusa una Comunità” a far arrivare anche a chi è meno fortunato un piccolo regalo è un gesto di solidarietà importante che, come un caldo abbraccio, fa sentire meno soli. Le buone azioni accompagnano belle emozioni, in chi dona e in chi riceve.



L’iniziativa “Natale per tutti… Ragusa una Comunità” promossa dall’Associazione “San Bartolomeo – sistemi culturali” è nata nel 2020 sotto l’impulso del consigliere comunale Giovanni Gurrieri e della componente della consulta comunale giovanile Lorenza Tumino e, subito accolta dal presidente dell’associazione ragusana Maria Strazzeri, si conferma una iniziativa di grande impatto e valore.

La raccolta dei giocattoli si svolgerà fino a domenica 18 dicembre, dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle ore 17:00 alle 20:00, presso la sede di “San Bartolomeo – sistemi culturali” (Vallata Santa Domenica). Chiunque volesse contribuire all’iniziativa, non solo con la donazione dei giocattoli, ma anche nel ruolo di volontario, può contattare il numero WhatsApp 371-4226842 o le pagine social dell’associazione.

Il progetto gode del sostegno di Banca Agricola, Rotary Club di Ragusa, Rotary Club Ragusa Hybla Heraea, Rotaract Club Ragusa, Soroptimist International Club Ragusa, Confcommercio Ragusa, Moica Ragusa, International Inner Wheel, Panathlon club Ragusa, Siciliainmusika, Iblea Nastri Italia, Criscione e Criscione, Farmacia Basile, RagusaOggi, SetUp, Radio Ragusa e MediaLive.