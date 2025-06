La provincia di Ragusa scelta come set per il nuovo spot pubblicitario della Fiat: riprese tra Ragusa, Marina, Modica, Scicli e Scoglitti

La provincia di Ragusa torna sotto i riflettori, questa volta grazie al mondo della pubblicità. Il territorio ibleo è stato scelto come set per le riprese della nuova campagna promozionale della Fiat, uno spot che andrà in onda a livello nazionale e che coinvolgerà luoghi iconici e suggestivi come Ragusa, Marina di Ragusa, Modica, Scicli e Scoglitti. Non si esclude che possano essere individuate ulteriori location all’interno dell’area iblea, a conferma del grande appeal paesaggistico e architettonico del territorio.

Le riprese prenderanno il via proprio oggi a Marina di Ragusa, su lungomare, e i vari Comuni coinvolti si stanno già attivando per agevolare la logistica della troupe. È il caso di Scicli, dove per mercoledì 11 giugno il Comune, in sinergia con la Film Commission, la Polizia locale e l’ufficio Suap, ha predisposto una serie di limitazioni al traffico nel centro storico, insieme alla temporanea rimozione di alcuni dehors, per garantire fluidità e qualità alle riprese.

Anche Modica sarà protagonista dello spot e si prepara con un’accurata organizzazione logistica. Mercoledì 11 giugno, dalle 6:00 alle 14:00, saranno infatti attive modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nel centro cittadino:

Divieto di Sosta con Rimozione Forzata a Modica (ambo i lati):

Corso Umberto , dal civico 296 al civico 50 (eccetto mezzi della produzione)

, dal civico 296 al civico 50 (eccetto mezzi della produzione) Piazza Principe di Napoli , civici 1–17

, civici 1–17 Corso San Giorgio e Corso Francesco Crispi , dal civico 105 (San Giorgio) al civico 38 (Crispi)

, dal civico 105 (San Giorgio) al civico 38 (Crispi) Corso Garibaldi, civici 1–11

Divieto di Transito:

Corso Umberto, da Piazzale Falcone e Borsellino a Piazza Principe di Napoli

Percorso alternativo consigliato: Piazzale Falcone e Borsellino → Via Napoli → Corso San Giorgio → Corso Francesco Crispi → intersezione con Corso Nino Barone

Divieto di Transito Temporaneo (“Stop and Go”):

Corso Umberto, dal civico 50 fino a Piazza Principe di Napoli (civici 1–17)

L’amministrazione invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a collaborare, limitando l’uso delle auto.

Limitazioni analoghe si registreranno anche a Marina di Ragusa e Scoglitti, dove saranno interdetti al traffico alcuni tratti dei rispettivi lungomari, per consentire le riprese in ambientazioni marittime di grande impatto visivo.

Un’occasione di visibilità per tutto il territorio ibleo

La campagna pubblicitaria rappresenta un’opportunità significativa di promozione per il sud-est siciliano. Le immagini girate nei luoghi scelti faranno da sfondo al messaggio Fiat, contribuendo a esaltare la bellezza e l’identità dei paesaggi urbani e naturali dell’area.

Dopo il successo riscosso da serie TV come Il Commissario Montalbano o, più recentemente, The White Lotus, la provincia di Ragusa si conferma tra le mete privilegiate delle grandi produzioni audiovisive, grazie alla sua forte riconoscibilità estetica e alla qualità scenografica dei suoi borghi e delle sue coste. foto di repertorio tratta da autoblog.it

