La provincia di Ragusa perde Raffaello Frasca, architetto e docente di rilievo. Fu presidente nazionale dell’Ordine Architetti

RAGUSA – La provincia di Ragusa piange la scomparsa di Raffaello Frasca, architetto e docente universitario di grande prestigio, spentosi a Palermo. Nato a Ragusa il 7 ottobre 1948, Frasca ha rappresentato nel corso della sua carriera un punto di riferimento per il mondo dell’architettura, portando con sé, anche nei contesti nazionali, le radici e l’identità della sua terra d’origine.

La sua figura si è distinta per l’impegno all’interno dell’Ordine professionale, fino a ricoprire la carica di presidente dell’Ordine degli Architetti di Palermo. Un ruolo nel quale ha sostenuto con determinazione la riforma della professione e la diffusione dei concorsi di progettazione, contribuendo ad aprire nuove prospettive per gli architetti italiani. Nel 2011 era stato inoltre eletto al Consiglio Nazionale degli Architetti, confermando il suo peso nel dibattito professionale a livello nazionale.

Non meno significativo il suo percorso accademico. Professore associato di Fondamenti e Applicazioni di Geometria descrittiva, ha insegnato tra Palermo, Enna e Agrigento, lasciando un segno profondo tra i suoi studenti, molti dei quali provenienti anche dal territorio ibleo.

Per la provincia di Ragusa, Frasca ha rappresentato un esempio di come talento e formazione possano partire da questa terra per affermarsi in contesti più ampi, senza mai perdere il legame con le proprie origini. Un legame che si rifletteva nel suo approccio umano e professionale, sempre attento alla crescita culturale e civile del territorio.

Accanto alla professione e all’insegnamento, coltivava anche una grande passione per lo sport, che lo portò nel 1978 a conquistare il titolo di campione provinciale e regionale di lancio tecnico pesante nella pesca sportiva.

© Riproduzione riservata