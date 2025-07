“La prova che mancava, indagini a Vigata”, escape room al Commissariato di Montalbano a Scicli

E’ in programma il prossimo 5 agosto ma le iscrizioni sono già iniziate per comporre, in quattro turni, i componenti delle squadre investigative che dovranno risolvere un caso sulla scia del lavoro proprio del commissario Montalbano. Ed è uno degli appuntamenti che la cooperativa Agire ha organizzato per ricordare i 100 anni della nascita del padre di Montalbano (6 settembre 1925), lo scrittore Andrea Camilleri, con il ciclo “Un’estate con Camilleri a Scicli” assieme al Fondo Andrea Camilleri ed a Comitato Nazionale Camilleri 100, in collaborazione con il Comune di Scicli. Quattro turni, il 5 agosto (inizio ore 18), con dieci partecipanti per ciascuno di essi. In cinquanta minuti si dovrà risolvere il caso.

“Un’esperienza interattiva in cui i partecipanti saranno chiamati ad affrontare enigmi e misteri ispirati ad un noto giallo di Camilleri che rimarrà segreto fino all’inizio della sfida – spiegano gli organizzatori di Agire – 50 minuti per risolvere il caso. Ogni gruppo avrà a disposizione 3.000 secondi per sbrogliare la ‘facenna dilicata’ che metterà alla prova tutte le capacità di osservazione dei partecipanti e stimolerà il lavoro di squadra. Un’attività pensata per coinvolgere appassionati e neofiti, combinando gioco e letteratura in maniera originale e accattivante. I partecipanti si trasformeranno in veri e propri detective”.

