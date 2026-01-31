La Protezione civile di Comiso a Niscemi: montata la Torre Faro, consegnati merce e generi alimentari

Un carico di generi alimentari e di materiale di prima necessità per gli abitanti di Niscemi. Un gruppo di volontari di Protezione civile di Comiso è partito questa mattina alla volta di Niscemi per consegnare un carico di merce per gli abitanti della cittadina evacuati dalle loro abitazioni e ospitati nel Palazzetto dello Sport. A donare gli alimentari e gli altri oggetti di prima necessità sono stati alcuni commercianti, alcuni commissionari del mercato ortofrutticolo, delle parafarmacie, ma anche privati cittadini. È stato raccolto me consegnato anche del cibo per celiaci. Una macelleria ha donato della carne e ha attivato una raccolta da parte di privati cittadini che si è tradotta in acquisto di carne da consegnare a Niscemi. La raccolta della merce viene effettuata nella sede della Protezione civile, presso il mercato ortofrutticolo.

Il gruppo era guidato dal funzionario del comune, Fabrizio Licata e dal responsabile dei volontari di protezione civile, Claudio Gattuso. Hanno consegnato il prezioso carico nelle cucine da campo allestite a Niscemi e che forniscono i pasti sia per parte della popolazione (la maggior parte delle famiglie evacuate ha trovato ospitalità presso alcuni parenti o amici o nelle seconde case del circondario), sia per i tanti volontari di Protezione civile e per il personale dei vigili del fuoco che in questi giorni sono di stanza a Niscemi.

“Siamo stati tra i primi ad arrivare a Niscemi – spiega Fabrizio Licata, responsabile del gruppo di Protezione civile 155 di Comiso – nella giornata di domenica, poche ore dopo la prima frana, siamo stati chiamati dal Dipartimento che ci ha chiesto di portare a Niscemi la nostra torre faro. Comiso, infatti, è tra i gruppi dotati di torre faro e la nostra è stata montata, già nella serata di domenica, nel tratto prospiciente la vallata. Siamo poi venuti altre volte per prestare il nostro supporto operativo e per portare della merce e dei generi alimentari, come è accaduto stamattina”.

Il sindaco Maria Rita Schembari ha salutato con un messaggio sui social i volontari che stamattina sono partiti per Niscemi. “Primo carico pronto per i nostri fratelli di Niscemi. Grazie a chi ha contribuito e grazie ai nostri ragazzi della Squadra 155” E in un altro messaggio ha aggiunto: “Il cuore grande della nostra Comiso: tantissimi cittadini, commercianti al dettaglio, parafarmacie”.

