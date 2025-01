La prima Giornata del Rispetto celebrata con gli studenti. Bandita ogni forma di bullismo. Iniziativa a Scicli

di Pinella Drago – L’iniziativa è stata del club Kiwanis di Scicli che ha celebrato, insieme agli alunni dell’Istituto Alberghiero “Quintino Cataudella” di Scicli, la prima Giornata del Rispetto, istituita con la legge del 17 maggio 2024. L’iniziativa è stata organizzata per sensibilizzare contro ogni forma di bullismo e discriminazione, in memoria di Willy Monteiro Duarte, giovane tragicamente ucciso per aver difeso un amico. Importante la partecipazione degli studenti che hanno gremito l’auditorium della scuola mostrandosi particolarmente interessati al tema. Dai kiwaniani il grazie a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento, tra cui il Dirigente Scolastico Enzo Giannone, i docenti, il personale ATA e gli alunni. Prosegue senza sosta l’impegno a supportare la formazione dei giovani con la volontà ad accogliere richieste aderenti le problematiche adolescenziali dimostrando un continuo sostegno alla crescita e al benessere della comunità. Relatori il Luogotenente Antonello Forestiere e il dottor Salvatore Cannavà, che nella loro doppia veste di kiwaniani e professionisti, hanno dato un contributo fondamentale alla riuscita dell’evento.



